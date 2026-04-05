Jorge Rodríguez de Los Mirlos: "Tenemos que saber elegir a los gobernantes"

Hace un año, Los Mirlos logró ser la primera agrupación peruana en Coachella, uno de los festivales más grandes del mundo. En 2023, representó a Perú la DJ Sofía Kourtesis. El turno de la cumbia amazónica coincidió con una expectativa que no imaginaron desde que se enteraron que había vinilos suyos en las oficinas de Los Ángeles. Lo que siguió fue su disco más internacional. “The World Meets Los Mirlos tendrá volumen 2”, nos adelanta el director musical ‘Coqui’ Rodríguez López.

El disco tiene la canción Prieta de mi vida con Guaynaa y Eres mentiroso con Bomba Estéreo. “Lo tomamos con mucha responsabilidad y estamos contentos de saber que tenemos seguidores no solamente en Perú, sino en el mundo. El sonido de nuestras guitarras sigue presente. No cambié la esencia de lo que es Los Mirlos”, agrega don Jorge Rodríguez, el fundador de la agrupación. “Nos sentimos muy agradecidos de que reconozcan nuestra labor artistas extranjeros”.

¿Qué meta sigue tras Coachella y un disco con colaboraciones internacionales?

Jorge: Arrancamos ya este mes, viajamos a Chile. Tenemos un compromiso grande el 11, no solamente para la colonia peruana. De ahí nos vamos a pasar a Argentina, estaremos en Buenos Aires, en La Plata, Mendoza y Córdoba. Es un gran país que quiere mucho a Los Mirlos. Luego, nos vamos a una gira por Estados Unidos y después vamos a viajar a Europa.

¿Tiene programado el lanzamiento de su libro?

Jorge: Se va a llamar El cantar de Los Mirlos.

Coqui: Le dijimos: ‘ya cierra el libro’, pero salió lo de Coachella y él dijo: ‘eso tiene que estar acá’. Entonces, sigue (escribiendo) con la nueva producción.

Jorge: Todo es con el apoyo de mis hijos. En la parte musical está él, mi mánager es Javier y Mónica es mi contadora. Así que todos compartimos ideas, aprobamos algo bueno para Los Mirlos y seguimos manteniendo esto con nuestros seguidores.

“Tenemos que elegir bien”

Al margen del éxito internacional, la agrupación opina acerca de la coyuntura. La violencia y las llamadas leyes procrimen han provocado la reacción de sus colegas. En octubre, integrantes de Agua Marina resultaron heridos durante un concierto. “Ojalá sepamos elegir a nuestros representantes, a los que van a gobernar nuestro país”, nos dice don Jorge sobre las elecciones.

Han representado la cultura peruana en tiempos difíciles: de crisis social y política. ¿Qué esperan del próximo presidente y del Congreso?

Jorge: Me siento orgulloso de haber nacido en este hermoso país, con su costa, su región andina y su región amazónica. Pero hay mucho que hacer en este país para que la población viva tranquila y logre sus objetivos, para que las empresas salgan adelante. Para eso tenemos que saber elegir a los gobernantes. La gente vive en suspenso; no se puede salir ya a cenar tranquilo con la familia. Hay que dejar la billetera, porque, en ese momento te asaltan y te quitan todo. Inclusive, puedes perder la vida. Es lo más lamentable.

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En los últimos años, las agrupaciones han sido víctimas de extorsiones. ¿Por qué creen que el Congreso ha permitido que la violencia escale?

Jorge: Yo me he solidarizado con toda esta situación, mis hermanos musicales han perdido alguna vida. No quiero meterme mucho en política, pero sí, como ciudadano que soy, tengo el derecho de votar. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, pero esperamos que nuestros gobernantes hagan leyes en bien de la ciudad, en bien del ciudadano, en bien del Perú. Estamos sufriendo todos, las familias.

Con una carrera internacional consolidada. ¿Han evaluado establecerse fuera de Perú?

Jorge: Mi familia está acá en Perú así que vamos a seguir.

¿Hubo una propuesta en Estados Unidos?

Jorge: Siempre se dice eso, pero nuestro centro de operaciones será Perú.

Coqui: Bueno, ¿quién sabe? Cuando estuvimos invitados a los premios Lo Nuestro, fue muy interesante porque pudimos asistir a eventos previos con productores musicales, artistas, gente de grabación y gente que hace eventos. Ahí es donde se da toda esa conexión también.

¿Van a postular este disco al Grammy? ¿Qué colaboración les queda pendiente?

Coqui: Hay una posibilidad, estamos encaminados a eso. En cuanto a colaboraciones, de mi parte pienso en Los Ángeles Azules. Mi papá conoció a los fundadores en México, pero en este disco no se dio la oportunidad.

Jorge: También tenemos pendiente un documental que está haciendo Álvaro Luque. Un amigo me ha dicho: “Con Los Mirlos no se sabe cuándo van a parar”. Donde se sube un escalón, subimos otro. Así estamos, gracias a Dios, seguimos adelante.