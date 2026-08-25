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Actor Santiago Cisneros hace historia y será el primer peruano en un k-drama: "No lo puedo creer"

Los fans peruanos de los k-dramas celebran el logro del artista Santiago Cisneros, quien, tras un desafiante casting, fue seleccionado para participar en una producción de Corea del Sur a sus 25 años.

Peruano Santiago Cisneros también impulsa su carrera como cantante en Corea del Sur.Foto: composición LR/Instagram
Peruano Santiago Cisneros también impulsa su carrera como cantante en Corea del Sur.Foto: composición LR/Instagram | Foto: composición LR/Instagram
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El talento peruano acaba de dar un salto histórico en la industria del entretenimiento asiático. Santiago Cisneros, modelo, actor, cantautor e influencer limeño, fue seleccionado para participar en una producción coreana, convirtiéndose así en el primer compatriota en formar parte de un k-drama.

El logro llega en un momento en que las producciones coreanas se consolidan como referentes culturales y acumulan millones de visualizaciones en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video. La noticia fue confirmada por el propio artista y rápidamente generó entusiasmo entre seguidores del género en Perú y Latinoamérica.

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Actor Santiago Cisneros será el primer peruano en un k-drama

A sus 25 años, Santiago Cisneros radica en Corea del Sur, donde busca construir una carrera artística integral. Además de la actuación, desarrolla su faceta musical con influencias del k-pop. En abril lanzó su primer videoclip, ‘DDASHI’, y este 28 de agosto presentará su nuevo tema, ‘Golden Scar’. Su perfil multifacético lo convierte en un artista que combina actuación, música y presencia digital.

El propio Santiago expresó su sorpresa y emoción al conocer el resultado del casting. “No lo puedo creer”, dijo en un video compartido en redes sociales, en el que reflejó la magnitud de lo que significa para su carrera. La frase, breve pero contundente, resume el impacto personal y profesional de haber sido elegido en un mercado tan competitivo.

Aunque aún no se han revelado detalles completos sobre el proyecto, la noticia ya generó expectativa en Perú y entre comunidades de fans de los k-dramas. Por otro lado, el propio Cisneros confirmó que en el proyecto también participarán una actriz mexicana y otra colombiana, lo que demuestra la intención de expandir el mercado de estas producciones asiáticas hacia Latinoamérica. Este detalle refuerza la idea de que la industria coreana de la actuación busca diversificar sus rostros y narrativas, integrando talentos de distintas culturas, un fenómeno que ha ido incorporándose en mayor medida en el ámbito musical del k-pop.

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