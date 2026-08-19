HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Buscan silenciar a periodistas? polémico proyecto de Renovación Popular | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Entretenimiento

De La Rose regresa a Lima con 'Tu vaquerita reggaetonera tour': fecha, venta de entradas y precios para su concierto en Costa 21

De La Rose volverá a Perú para ofrecer un concierto propio el 2 de octubre en Costa 21. Revisa la información sobre entradas, precios y los temas que interpretará.

De La Rose hará vibrar el Costa 21 el 2 de octubre de 2026. Foto: Composición LR
De La Rose hará vibrar el Costa 21 el 2 de octubre de 2026. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La cantante puertorriqueña De La Rose volverá a encontrarse con sus seguidores de Perú con un espectáculo propio en Lima. La artista, reconocida como la 'Nena de Puerto Rico', llegará con su 'Tu vaquerita reggaetonera tour' para una presentación programada el próximo 2 de octubre.

El concierto se realizará en Costa 21, donde la intérprete presentará parte de su repertorio dentro de una noche dedicada al reguetón y la música urbana. Entre las canciones que forman parte del espectáculo aparecen '¿Qué vas a hacer hoy?', 'Kyoto' y 'WYA', además de otros temas de su carrera.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR
De La Rose cantará sus mejores éxitos en su próximo concierto en Costa 21.

De La Rose cantará sus mejores éxitos en su próximo concierto en Costa 21.

PUEDES VER: Río Roma en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo mexicano por sus 15 años de carrera

lr.pe

De La Rose en Perú: ¿cuándo y dónde será su concierto?

De La Rose se presentará en Lima el 2 de octubre, como parte de su gira 'Tu vaquerita reggaetonera tour'. El encuentro con el público peruano tendrá como escenario a Costa 21, recinto elegido para este concierto propio de la artista puertorriqueña.

Durante la jornada, la 'Nena de Puerto Rico' interpretará algunos de sus principales éxitos y mostrará la propuesta musical con la que viene ganando presencia dentro de la escena urbana.

PUEDES VER: Conciertos de agosto 2026 en Lima: artistas confirmados, fechas y dónde comprar entradas

lr.pe

¿Dónde comprar entradas para el concierto de De La Rose en Perú?

Las entradas para el concierto de De La Rose en Perú estarán disponibles a través de Teleticket. Los asistentes podrán acceder a las diferentes zonas habilitadas para el espectáculo en Costa 21.

Además, la información del evento señala que la descarga de los e-tickets estará disponible desde dos días antes de la fecha del concierto.

PUEDES VER: ¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la agenda y las fechas de los próximos shows musicales

lr.pe

Precios de las entradas para el concierto de De La Rose

De acuerdo con la información difundida para el evento, los precios varían según la zona y la modalidad de compra:

  • Campo A: S/299,00.
  • Campo B: S/169,00.
  • Preventa BBVA: Campo A a S/239,20 y Campo B a S/135,20.
  • Código promocional: Campo A a S/239,20.

Los precios corresponden a las tarifas consignadas para el concierto de De La Rose en Costa 21.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Río Roma en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo mexicano por sus 15 años de carrera

Río Roma en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo mexicano por sus 15 años de carrera

LEER MÁS
Conciertos de agosto 2026 en Lima: artistas confirmados, fechas y dónde comprar entradas

Conciertos de agosto 2026 en Lima: artistas confirmados, fechas y dónde comprar entradas

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la agenda y las fechas de los próximos shows musicales

¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la agenda y las fechas de los próximos shows musicales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Pía Copello: ¿cuál es la ascendencia extranjera de la conductora de TV y qué inesperada carrera universitaria estudió?

María Pía Copello: ¿cuál es la ascendencia extranjera de la conductora de TV y qué inesperada carrera universitaria estudió?

LEER MÁS
No fueron 20 años: la verdadera diferencia de edad entre Flavia Laos y Pablo Heredia tras revelarse que tuvieron una relación oculta

No fueron 20 años: la verdadera diferencia de edad entre Flavia Laos y Pablo Heredia tras revelarse que tuvieron una relación oculta

LEER MÁS
Grupo 5, Agua Marina, Hermanos Yaipén y más artistas despiden con emotivos mensajes a Víctor Yaipén: "Con el alma destrozada"

Grupo 5, Agua Marina, Hermanos Yaipén y más artistas despiden con emotivos mensajes a Víctor Yaipén: "Con el alma destrozada"

LEER MÁS
Ney Guerrero le habría sido infiel con muchas modelos a Magaly Medina, según la 'Mujer Boa': "Con su harem"

Ney Guerrero le habría sido infiel con muchas modelos a Magaly Medina, según la 'Mujer Boa': "Con su harem"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025