De La Rose hará vibrar el Costa 21 el 2 de octubre de 2026. Foto: Composición LR

De La Rose hará vibrar el Costa 21 el 2 de octubre de 2026. Foto: Composición LR

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La cantante puertorriqueña De La Rose volverá a encontrarse con sus seguidores de Perú con un espectáculo propio en Lima. La artista, reconocida como la 'Nena de Puerto Rico', llegará con su 'Tu vaquerita reggaetonera tour' para una presentación programada el próximo 2 de octubre.

El concierto se realizará en Costa 21, donde la intérprete presentará parte de su repertorio dentro de una noche dedicada al reguetón y la música urbana. Entre las canciones que forman parte del espectáculo aparecen '¿Qué vas a hacer hoy?', 'Kyoto' y 'WYA', además de otros temas de su carrera.

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De La Rose cantará sus mejores éxitos en su próximo concierto en Costa 21.

De La Rose en Perú: ¿cuándo y dónde será su concierto?

De La Rose se presentará en Lima el 2 de octubre, como parte de su gira 'Tu vaquerita reggaetonera tour'. El encuentro con el público peruano tendrá como escenario a Costa 21, recinto elegido para este concierto propio de la artista puertorriqueña.

Durante la jornada, la 'Nena de Puerto Rico' interpretará algunos de sus principales éxitos y mostrará la propuesta musical con la que viene ganando presencia dentro de la escena urbana.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de De La Rose en Perú?

Las entradas para el concierto de De La Rose en Perú estarán disponibles a través de Teleticket. Los asistentes podrán acceder a las diferentes zonas habilitadas para el espectáculo en Costa 21.

Además, la información del evento señala que la descarga de los e-tickets estará disponible desde dos días antes de la fecha del concierto.

Precios de las entradas para el concierto de De La Rose

De acuerdo con la información difundida para el evento, los precios varían según la zona y la modalidad de compra:

Campo A: S/299,00.

S/299,00. Campo B: S/169,00.

S/169,00. Preventa BBVA: Campo A a S/239,20 y Campo B a S/135,20.

Campo A a S/239,20 y Campo B a S/135,20. Código promocional: Campo A a S/239,20.

Los precios corresponden a las tarifas consignadas para el concierto de De La Rose en Costa 21.