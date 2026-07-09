Es falsa la imagen de Cristiano Ronaldo “llorando” en vestidores tras derrota de Portugal ante España: en realidad, fue elaborada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se filtró una fotografía de Cristiano Ronaldo llorando en vestidores tras la derrota de Portugal ante España en el Mundial 2026.

LO VERDADERO:

No se encontraron fuentes confiables, como cuentas de la FIFA, medios de comunicación internacionales o las de Cristiano Ronaldo, que hayan publicado previamente el contenido.

Las prendas que utilizaba el futbolista eran distintas del uniforme de Portugal durante el partido frente a España.

Un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial confirmó que se trata de contenido falso.

En el contexto de la eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras perder 1-0 frente a España el pasado 6 de julio, se difundió en redes sociales una imagen que aparentemente muestra a Cristiano Ronaldo llorando en el interior de los vestidores. Esta es presentada como si hubiera sido tomada inmediatamente después de la derrota.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Instagram

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Instagram y supera los 428.500 'me gusta' y 190 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, se realizó una búsqueda inversa para conocer el origen del material, pero no se encontraron resultados en fuentes confiables, como la FIFA, federaciones, medios de comunicación internacionales o las propias cuentas oficiales de Cristiano Ronaldo. De tratarse de contenido real, lo esperable sería que existiera algún registro verificable. Sin embargo, este no fue el caso.

En segundo lugar, las prendas que viste Ronaldo en la imagen no coinciden con las utilizadas en el partido frente a España. Tal como puede observarse en fotografías y videos difundidos por la FIFA, medios de comunicación y aficionados, la selección de Portugal disputó el encuentro con una vestimenta de color rojo oscuro con pequeños detalles verdes. No obstante, en el viral, el futbolista aparece con una camiseta de un rojo mucho más intenso y un short verde.

Prendas utilizadas por Ronaldo en el partido. Fotos: FIFA | Composición: LR

Comparación entre las prendas. Fotos: Instagram / FIFA | Composición: LR

Debido a estas inconsistencias, la imagen fue analizada con algunas herramientas especializadas: Hive Moderation indicó un 99,9% de probabilidad de que haya sido creada con inteligencia artificial, mientras que Sightengine estimó una probabilidad del 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Una plataforma adicional, SynthID, además de confirmar que “la mayor parte o la totalidad de la imagen fue generada o editada con IA”, detectó patrones de distribución “que imitan el caos”, irregularidades en las texturas de ciertas zonas, entre otros detalles de la estructura corporal.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en el contexto de la eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras su derrota por 1-0 ante España, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Cristiano Ronaldo llorando en los vestidores al término del encuentro. Sin embargo, la ausencia de registros en fuentes confiables, las inconsistencias en las prendas del futbolista y los resultados de herramientas de detección de inteligencia artificial indicaron que se trata de contenido falso, generado con inteligencia artificial.