Magaly Medina no ha terminado sus estudios de periodismo, lo que ha generado críticas a lo largo de su carrera. Ella inició estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza, pero los abandonó después de dos años y medio debido a dificultades económicas, especialmente tras convertirse en madre soltera.

A pesar de no haber completado su educación formal, Medina ha manifestado que se considera periodista, argumentó que: “Lo aprendí en la calle" y en redacciones, una tradición del periodismo antiguo que ella defiende. Aunque no posee un título, Medina ha tenido una carrera exitosa como presentadora de televisión y es conocida por ser pionera en los formatos de espectáculos en el país​.

Magaly Medina defiende su carrera en ATV

Magaly Medina, reconocida conductora de 'Magaly TV, la firme', resaltó su trayectoria en ATV, defendió su carrera sin un título universitario. A pesar de no haber culminado sus estudios en periodismo, Medina mostró su orgullo por su éxito en televisión.

En una reciente polémica con Ely Yutronic, aprovechó para reflexionar sobre su propio recorrido profesional, enfatizó que no se avergüenza de su pasado y las decisiones que tomó a lo largo de su vida.

"Nadie tiene que avergonzarse de su pasado, como yo no me avergüenzo del mío. Yo no toda la vida he sido quien soy. No pude terminar mi carrera porque ya me hubiera gustado a mí, aunque sea tener el don de la baclatanería para ganarme unos centavos más", remarcó Medina.

Magaly Medina revela que dejó la universidad para mantener a su hijo

Durante su intervención, la conductora recordó que no pudo finalizar su carrera universitaria debido a su situación personal. Al ser madre joven y no contar con el apoyo económico del padre de su hijo, tuvo que trabajar para mantener a su bebé.

”Y poder mantener a mi hijo recién nacido, y poder seguir terminando mi carrera. Pero no pude, porque tenía un padre que ya no tenía plata, para mantenerme a mí y a mi hijo", detalló Magaly Medina.

Medina detalló: "Tuve que trabajar para comprarle la leche y los pañales". Asimismo, destacó que, aunque no terminó sus estudios, su esfuerzo y dedicación la llevaron a convertirse en la profesional que es hoy en día.

“Aprendí la carrera desde muy chiquita, desde la primera práctica, gracias al favor de la amiga de la familia. Contar la historia de mi vida no me hace menos. Yo no me avergüenzo de haber decidido trabajar y no terminar mi carrera. Creo que me he convertido en esta profesional que mi esfuerzo me ha costado, mucho aprendizaje por mí misma y creo además que nací con el talento de lo que hago", enfatizó.

Magaly Medina responde a críticas: "He construido una carrera"

Además, aprovechó la ocasión para responder a las críticas recientes, subrayó que su carrera ha sido el resultado de años de aprendizaje y constancia, lo que, según ella, debería ser reconocido.

"He construido una carrera con esfuerzo y dedicación, y deseo que se reconozca mi trayectoria. Estas palabras reflejan mi convicción de que cada persona es el resultado de todas sus experiencias y aprendizajes", culminó.

