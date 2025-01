Alfredo confiesa por qué se distanció de su hermano Jorge Benavides: "No le hablé como dos años"

Alfredo Benavides, conocido por su papel de 'Niño Alfredito', reveló en una reciente entrevista los motivos del distanciamiento con su hermano Jorge Benavides, quien lidera el exitoso programa 'JB en ATV'. La relación entre los hermanos ha estado marcada por éxitos profesionales y también por tensiones personales. Sin embargo, a pesar de las discrepancias, ambos han encontrado la forma de reconciliarse.

En una conversación con Giancarlo Granda para su podcast, Alfredo confesó que las peleas y diferencias llegaron a separarlos por un tiempo considerable. Este distanciamiento también tuvo repercusiones en su trayectoria laboral, llevando a Alfredo a trabajar en otros proyectos antes de volver a colaborar con Jorge.

Alfredo Benavides revela el motivo de su pelea con Jorge Benavides

El vínculo entre Jorge y Alfredo Benavides no solo se limita al ámbito familiar, sino también a una carrera conjunta que ha dado lugar a icónicos sketches y programas humorísticos como 'El Especial del Humor', 'La Paisana Jacinta' y, más recientemente, 'JB en ATV'. Sin embargo, la relación entre ambos no siempre ha sido fácil.

Alfredo reveló que una decisión laboral fue el detonante del conflicto. "Me votó", afirmó el actor cómico en la entrevista. Esta situación provocó que no le hablara a Jorge durante dos años. “No es que estuviera resentido, pero decía: si me ha votado, ¿cómo le voy a hablar?”, explicó. La pelea marcó un antes y un después en la relación entre los hermanos.

Durante este periodo de distanciamiento, Alfredo trabajó en otros proyectos, como 'El reventonazo de la chola'. Alfredo también destacó que, aunque no se pidieron disculpas de manera directa, ambos entendieron sus formas particulares de resolver conflictos.

¿Cómo solucionaron sus problemas Alfredo y Jorge Benavides?

A pesar de las diferencias, los hermanos Benavides lograron superar sus problemas de una manera poco convencional. “Al rato estábamos comiendo un lomo saltado”, comentó Alfredo, evidenciando cómo una simple comida en familia puede servir para resolver conflictos.

Alfredo explicó que no hubo necesidad de largas discusiones ni disculpas formales. Su forma de arreglar las cosas fue sencilla y directa, demostrando que, a pesar de las tensiones, el lazo fraternal siempre fue más fuerte. Esta reconciliación también marcó el regreso del 'Niño Alfredito' al programa de su hermano, anunciado en enero de 2023.