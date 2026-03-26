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Liberan a dos acusados de proveer cocaína a Liam Payne en Argentina días antes de su muerte

Liam Payne, exestrella de ‘One Direction’ murió en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina. Autopsia determinó que estaba bajo efectos de sustancias.

Liam Payne perdió la vida a los 31 años. Foto: Deadline.
Liam Payne perdió la vida a los 31 años. Foto: Deadline.

La Justicia argentina decidió el miércoles excarcelar a Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes enfrentan cargos por suministrar cocaína al cantante británico Liam Payne, exintegrante de 'One Direction' en los días previos a su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires.

La jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15 de la capital, autorizó su liberación, permitiendo que ambos acusados esperen en libertad el juicio mientras se concluye la investigación. Fuentes del caso informaron a EFE que los jóvenes habían estado bajo prisión domiciliaria durante varios meses mientras se desarrollaban las indagaciones pertinentes.

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Acusados de proveer cocaína a Liam Payne afrontarán medidas de restricción

El abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, confirmó que su cliente fue liberado tras la decisión de la jueza, quien consideró que no existía riesgo de fuga ni la posibilidad de que intimidara a testigos. Según Cassiau, la magistrada tuvo en cuenta la juventud de su defendido, su trayectoria laboral y la necesidad de continuar trabajando.

No obstante, la jueza impuso medidas restrictivas a ambos acusados para salvaguardar el desarrollo de la investigación judicial antes del juicio oral. Por su parte, Fernando Madeo Facente, abogado de Paiz, expresó su satisfacción por la excarcelación de su cliente a través de las redes sociales, compartiendo una imagen de Paiz en libertad. Cabe destacar que Paiz conoció a Pereyra en un restaurante de Puerto Madero, donde trabajaba como camarero, mientras que Pereyra era empleado del hotel CasaSur y actuó como intermediario en el caso.

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¿De qué murió Liam Payne, exintegrante de 'One Direction'?

La investigación ha reconstruido los últimos momentos del exintegrante de One Direction en un hotel ubicado en el barrio de Palermo. De acuerdo con el expediente, se registró el consumo de alcohol, cocaína y medicación antidepresiva durante su estancia.

Los informes forenses han determinado que Liam Payne falleció a causa de politraumatismos y una hemorragia, resultado de una caída desde una altura mientras se encontraba inconsciente. La pericia ha descartado la posibilidad de intervención de terceros en ese instante.

Mientras tanto, otros implicados en el caso han sido sobreseídos, lo que ha reducido el enfoque de la investigación. En este contexto, la atención se centra ahora en el juicio oral, donde se evaluará si existieron responsabilidades penales en la provisión de sustancias ilícitas.

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