¿Por qué Peso Pluma es retenido en los aeropuertos? Gobierno de EE. UU. lo investiga por estos motivos

El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, se encuentra en el centro de una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos. El artista ha sido retenido en distintos aeropuertos del país, según información oficial de las autoridades norteamericanas. Este caso ha generado una gran confusión entre los admiradores del cantante y la misma figura azteca.

Ante este caso, el periodista mexicano-estadounidense Luis Chaparro, especializado en crimen organizado, ha revelado que las agencias de USA están llevando a cabo una investigación considerable contra el artista latinoamericano.

Peso Pluma ha sido relacionado con el crimen organizado, debido a un presunto nexo con el Cártel de Sinaloa. Foto: WP

¿Por qué Peso Pluma es retenido en los aeropuertos de Estados Unidos?

Según las fuentes de Chaparro, el cantante de Reggaeton es retenido en los aeropuertos de Estados Unidos por haber recibido un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa en los inicios de su carrera, lo que ha generado controversia en la industria musical. Peso Pluma, compositor, ha sido vinculado a presuntos nexos con el crimen organizado en México por parte del Gobierno de EE. UU.

Las letras de sus canciones, que constantemente hacen referencia a figuras del crimen organizado, han sido utilizadas por las autoridades estadounidenses para rastrear operaciones y movimientos de distintos cárteles. Este fenómeno ha llevado a que Peso Pluma sea considerado un personaje de interés para las fuerzas de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos.

¿Qué es el Cártel de Sinaloa y por qué es conocido a nivel mundial?

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, con sede en el estado de Sinaloa, México. Este grupo temible grupo delincuencial se dedica principalmente al tráfico de drogas, aunque también está vinculado a otros delitos como lavado de dinero, tráfico de armas y homicidios. Las autoridades de México y EE.UU. han intensificado esfuerzos para combatirlo, pero su estructura descentralizada y su capacidad de regeneración lo mantienen como una amenaza internacional.

Han sido una de las principales organizaciones responsables de enviar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos, y otros países. Además, controlan rutas de narcotráfico en México, Centroamérica y hasta Europa y Asia. Pese a la detención de varios de sus líderes, continúan operando a nivel global bajo el mando de figuras criminales como Ismael "El Mayo" Zambada y los hijos de "El Chapo" Guzmán (conocidos como Los Chapitos).

Agente de CBP dijo que investigación contra Peso Pluma será enviado a segunda revisión

Un agente de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) afirmó que la investigación contra Peso Pluma por presunto vínculo con la organización criminal el Cártel de Sinaloa ha sido enviado a una segunda revisión, lo que indica el nivel de atención que recibe este caso. Por su parte, el periodista Chaparro relató que el cantante mexicano es sometido a largas revisiones cada vez que cruza la frontera entre Estados Unidos y México.

Chaparro también se refirió a la protección del artista en el podcast de Gusgri, : “Se había hablado hace mucho tiempo atrás que Peso Pluma sí fue financiado por el cártel, si agarró lana, les lavó feria y le hicieron su carrera de alguna manera. Fuentes dentro de la misma organización y agencias de Estados Unidos dicen, ‘¿cómo no?’. Pero ahora, ¿cómo tocarlo? Está difícil porque ese dinero ya se repartió y se lavó”, agregó.

Las canciones de Peso Pluma han sido analizadas por autoridades norteamericanas para esta investigación

Las letras de las canciones de Peso Pluma han sido analizadas por las autoridades norteamericanas, quienes las utilizan para identificar a individuos y operaciones del crimen organizado. Un caso notable es su canción sobre “El Gavilán”, un presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, que comenzó a ser vigilado tras su mención en las letras del artista.

Este uso de la música como herramienta de investigación ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los cantantes en la representación de la violencia y el crimen a nivel mundial.

¿Por qué existen controversias en la investigación contra Peso Pluma?

La controversia se intensificó el pasado 9 de enero, cuando avionetas sobrevolaron Culiacán lanzando volantes que acusaban a Peso Pluma y otros influencers de colaborar con Los Chapitos, la facción criminal del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A pesar de que no se han presentado pruebas contundentes, este incidente ha reavivado las dudas sobre el cantante y su relación con el crimen organizado.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaraciones sobre los señalamientos. Este caso podría generar un impacto negativo en la carrera musical del mexicano, en caso no se logre esclarecer. No obstante, el Gobierno de USA continuará dando seguimiento a este caso.