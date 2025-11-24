HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Música

Susana Baca: "Celebraré en Lima el Latin Grammy a la Excelencia"

La cantante peruana retorna de sus presentaciones en Brasil y alista un concierto con la obra de Víctor Jara y Javier Heraud.

Susana Baca.
Susana Baca. | La República

Tras los Latin Grammy y los conciertos que cumplió en São Paulo, Brasil, como parte del Festival Ecos Latinos, donde fue elogiada, la cantante peruana Susana Baca anunció un concierto en Perú.

“Estoy en São Paulo cantando en teatros llenos, y el 27 estaré en Lima con ustedes, celebrando el Latin Grammy a la Excelencia Musical y siendo muy feliz”, escribió la cantante que fue considerada por la Academia como una de las “leyendas vivas” de la música latina.

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z.

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z.

PUEDES VER: Flor Bromley, la cantante peruana nominada al Grammy 2026

lr.pe

Baca le dedicó el Grammy a la generación Z y puede tener críticos en las redes sociales por su posición política o por acudir a las marchas, pero más allá de sus detractores en Perú, los elogios para la peruana han continuado a nivel internacional. “Ella es voz, es historia, es arte, es bondad, y una de las artistas más importantes que la historia de la música latinoamericana nos ha dado”, escribió el productor Hernán Halak sobre su presentación en Brasil.

Por su lado, el festival describió las presentaciones de Susana Baca como “momentos emocionantes e inolvidables”. La cantante ha preparado un homenaje a Víctor Jara y Javier Heraud y eligió La Cúpula de las Artes para reencontrarse con el público peruano este jueves.

Lo más visto
Lo último
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Qué fue de DJ Warner, el boricua que hizo bailar en los 2000 con “Kulipandeo” y “Guarachar”?

¿Qué fue de DJ Warner, el boricua que hizo bailar en los 2000 con “Kulipandeo” y “Guarachar”?

LEER MÁS
¿A qué se dedica la novia de Gian Marco en Colombia?

¿A qué se dedica la novia de Gian Marco en Colombia?

LEER MÁS
Fallece la cantautora peruana Carmina Cannavino: “Parto de este mundo a una mejor vida”

Fallece la cantautora peruana Carmina Cannavino: “Parto de este mundo a una mejor vida”

LEER MÁS
Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Música

Percy Céspedez y Luis Meza lanzan ‘Gente corrupta’, tema que combina música, cine y mensaje social

Ganador del Grammy, Jason Mraz, anuncia concierto en Perú

Jochy Rodríguez lanza su propia agencia y refuerza su alianza con WK Entertainment: “Expando mi visión”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025