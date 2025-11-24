Susana Baca: "Celebraré en Lima el Latin Grammy a la Excelencia"

Tras los Latin Grammy y los conciertos que cumplió en São Paulo, Brasil, como parte del Festival Ecos Latinos, donde fue elogiada, la cantante peruana Susana Baca anunció un concierto en Perú.

“Estoy en São Paulo cantando en teatros llenos, y el 27 estaré en Lima con ustedes, celebrando el Latin Grammy a la Excelencia Musical y siendo muy feliz”, escribió la cantante que fue considerada por la Academia como una de las “leyendas vivas” de la música latina.

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z.

Baca le dedicó el Grammy a la generación Z y puede tener críticos en las redes sociales por su posición política o por acudir a las marchas, pero más allá de sus detractores en Perú, los elogios para la peruana han continuado a nivel internacional. “Ella es voz, es historia, es arte, es bondad, y una de las artistas más importantes que la historia de la música latinoamericana nos ha dado”, escribió el productor Hernán Halak sobre su presentación en Brasil.

Por su lado, el festival describió las presentaciones de Susana Baca como “momentos emocionantes e inolvidables”. La cantante ha preparado un homenaje a Víctor Jara y Javier Heraud y eligió La Cúpula de las Artes para reencontrarse con el público peruano este jueves.