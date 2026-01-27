Artistas femeninas unirán sus voces en ‘Criollas’, espectáculo que celebra la diversidad del criollismo peruano

El Centro de Convenciones de Surco será escenario de ‘Criollas’, un espectáculo que reúne por primera vez a cuatro voces femeninas de diferentes generaciones y trayectorias del criollismo peruano. Se trata de Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama, quienes unirán sus voces en un show producido por Los Bachiches, asociación sin fines de lucro con seis años de trayectoria en la preservación y difusión de la cultura criolla.



Acompañadas por 20 artistas en escena, Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama presentarán el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 9:00 p.m., un formato inédito que apuesta por la armonía vocal, los dúos y el canto en conjunto, alejándose del tradicional formato de revista criolla. Este espectáculo busca visibilizar la diversidad de voces, orígenes y estilos que conviven en el género. Las entradas cuestan desde S/70 y se pueden reservar al 946 420 942.

Cuatro voces, cuatro historias del criollismo



Las cuatro protagonistas representan distintos caminos dentro del criollismo: desde la formación en centros musicales y el canto de jarana hasta la música folclórica de escenarios internacionales, todas comparten una característica común: voces excepcionales que rompen moldes estéticos tradicionales. Conoce un poco más de cada una.

