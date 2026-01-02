MTV cerró sus canales dedicados exclusivamente a la música, marcando el fin de una etapa histórica para la televisión musical a nivel internacional, luego de 44 años desde su lanzamiento en 1981. La cadena que impulsó las carreras de artistas como Madonna, Michael Jackson, Prince, Lady Gaga y Rihanna deja atrás el formato que la convirtió en un fenómeno cultural global.

El cierre de estas señales se concretó a partir del 1 de enero de 2026, cuando canales como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejaron de emitir videoclips y programación musical continua en regiones de Europa y Sudamérica. El Reino Unido fue uno de los primeros países en experimentar el apagón, en un hecho cargado de simbolismo para la historia del canal.

El cierre de MTV Music y sus señales emblemáticas marca el fin de una era televisiva

La despedida de MTV Music en el Reino Unido tuvo un componente especialmente emotivo: el último videoclip emitido fue Video Killed the Radio Star de The Buggles, el mismo con el que MTV inauguró sus transmisiones en 1981. Con este gesto, la cadena cerró un ciclo que definió a generaciones enteras y consolidó el videoclip como una pieza central de la industria musical.

Este apagón forma parte de una reestructuración global impulsada por Paramount Global, empresa matriz de MTV, en conjunto con Skydance Media. Según informó la BBC, tras su fusión ambas compañías habrían recortado 500 millones de dólares y optado por enfocar sus esfuerzos en contenidos de entretenimiento más rentables. La decisión responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo, ya que el público prefiere plataformas digitales como YouTube, TikTok y los servicios de streaming para acceder a música bajo demanda.

Pese al cierre de sus canales musicales, la marca MTV no desaparece por completo. El canal principal continúa en emisión, aunque ahora centrado en reality shows como Teen Mom y Geordie Shore, manteniendo presencia en la televisión, pero con un enfoque distinto al que la hizo famosa.