Entretenimiento

Artistas peruanas Isabela Merced y Mimy Succar destacan entre las 100 latinas más influyentes del 2025, según revista

La actriz de Hollywood Isabela Merced y la cantante Mimy Succar serán premiadas en importante gana de Miami.

Isabela Merced y Mimy Succar son figuras peruanas que destacan en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram.
Isabela Merced y Mimy Succar son figuras peruanas que destacan en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram.

Miami se prepara para recibir este lunes 1 de diciembre por la noche la gala inaugural de los Latinos Powerhouse Top 100, organizada por la revista ¡Hola! Américas, una ceremonia que reconoce la trayectoria y el impacto de destacadas mujeres latinoamericanas en distintos campos. Entre las homenajeadas figuran dos representantes peruanas: Isabela Merced y Mimy Succar, quienes han logrado consolidarse fuera del país y formarán parte del selecto grupo invitado. Este reconocimiento, creado en 2020, nació como una lista anual, pero con los años se transformó en una vitrina internacional que exalta el aporte y la influencia de estas líderes en Estados Unidos y América Latina.

La edición 2025 reúne a figuras de talla mundial dentro de la categoría de entretenimiento, entre ellas la ganadora del Óscar, Zoe Saldaña. También están Eva Longoria, Shakira, Selena Gomez y Karol G. Merced y Succar destacan entre las artistas peruanas que han brillado en la escena global durante el último año, integrándose a una nómina donde también aparecen nombres como Gloria Estefan, Ha*Ash, Adria Arjona, Jenna Ortega, Lux Pascal, Tini Stoessel, Fernanda Torres y Belinda, entre otras.

Isabela Merced: ¿quién es la actriz peruana que interpretará a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'?

Isabela Merced y Mimy Succar figuran entre las 100 latinas más influyentes

Isabela Merced cerró uno de los capítulos más decisivos de su trayectoria artística. La intérprete, quien cuenta con nacionalidad peruana, se consolidó en Hollywood al incorporarse a la segunda temporada de The Last of Us, compartiendo escenas con figuras como Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A ello se sumó su incorporación al universo de DC, donde dio vida a Hawkgirl en Superman, bajo la dirección de James Gunn, y volvió a encarnar al personaje en la nueva entrega de Peacemaker. En la música, sorprendió a sus seguidores al explorar nuevos géneros: lanzó una versión en salsa de Apocalipsis de la mano de Tony Succar y presentó su propio homenaje al clásico Nada soy, dentro del repertorio criollo.

En paralelo, Mimy Succar reafirmó su lugar como una de las voces más sólidas de la escena latina. Este año fue reconocida con dos premios Grammy: uno por Alma, corazón y salsa en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical y otro por Bemba colorá, en la categoría Mejor Interpretación de Música Global, junto a Sheila E. y Gloria Estefan.

Este doble triunfo marca un hito importante en una carrera que sigue creciendo desde el lanzamiento de su primer álbum, Sin fronteras, hace apenas tres años.

