31 Minutos se presenta en el Tiny Desk burlándose de ICE y las políticas de Donald Trump

La Tiny Desk de 31 Minutos superó el récord de Billie Eilish como la sesión que logró el millón de vistas en menos de 12 horas. Foto: composiciónLR/NPR Music/AFP

A más de 20 años de su estreno en televisión, 31 Minutos marcó un nuevo hito internacional al presentarse en el icónico Tiny Desk de NPR, en Washington D.C., durante el Mes de la Herencia Hispana. La banda de títeres más famosa de Chile ofreció un espectáculo cargado de humor satírico, crítica social y referencias culturales, consolidándose como un fenómeno más allá del público infantil.

La sesión estrenada el lunes 6 de octubre de 2025, dura poco más de 20 minutos y ya cuenta con tres millones de reproducciones en YouTube. La presentación fue dirigida por los creadores originales, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, e incluyó a músicos como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Marcelo Wilson, Toño Corvalán y la comediante Jani Dueñas.

31 Minutos, Tiny Desk: ¿cómo fue la presentación del recordado show infantil chileno?

Desde el primer momento, el espectáculo estableció un tono irreverente. El presentador Tulio Triviño abrió el show con una broma directa sobre la situación migratoria de los artistas: “Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”.

Con una escenografía diseñada para mimetizarse con las oficinas de NPR, el show logró destacar la interacción entre música en vivo y títeres, sin distracciones visuales. El pianista incluso usó una camiseta con un estampado de piano para reforzar la ilusión escénica.

En total, interpretaron siete canciones emblemáticas del repertorio original:

'Mi Equilibrio Espiritual'

'Bailan sin Cesar'

'Objeción Denegada'

'Calurosa Navidad'

'Mi Muñeca me Habló'

'Arwrarwrirwrarwro'

'Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)'

Los fanáticos notaron guiños a la cultura pop global, como la inclusión del tema de apertura de 'Better Call Saul' durante 'Objeción Denegada'. El cierre del espectáculo rindió homenaje a Los Prisioneros con el outro de 'La voz de los 80', un clásico de la música de protesta en América Latina.

Las burlas de 31 Minutos a ICE y Donald Trump en el Tiny Desk

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando Juan Pablo Sopa, el abogado del show, interpretó 'Objeción Denegada' con una letra cargada de crítica migratoria: “Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”.

La sátira se intensificó con la aparición de un cocodrilo con gafas negras, gorro rojo y cabello rubio, al que Juan Carlos Bodoque presentó con ironía: “Es solo un amable señor que se quiere asegurar de que volvamos sanos y salvos a casa”.

¿De qué trataba '31 Minutos'?

Estrenado en 2003 en la televisión chilena, '31 Minutos' fue un programa de títeres que parodiaba los noticiarios televisivos y utilizaba canciones originales para abordar temas de interés social, emocional y cultural. Aunque dirigido a un público infantil, el show siempre fue integrando múltiples capas de lectura que lo convirtieron en un fenómeno multigeneracional en América Latina.

Los personajes principales, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Guaripolo, se han transformado en íconos culturales. Su estilo combina el humor absurdo con una crítica aguda al sistema.