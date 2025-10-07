HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

31 Minutos se presenta en el Tiny Desk burlándose de ICE y las políticas de Donald Trump

El programa chileno 31 Minutos debutó en el Tiny Desk de NPR con humor ácido, críticas a las políticas migratorias de Donald Trump y un guiño a la cultura pop latinoamericana.

La Tiny Desk de 31 Minutos superó el récord de Billie Eilish como la sesión que logró el millón de vistas en menos de 12 horas. Foto: composiciónLR/NPR Music/AFP
La Tiny Desk de 31 Minutos superó el récord de Billie Eilish como la sesión que logró el millón de vistas en menos de 12 horas. Foto: composiciónLR/NPR Music/AFP

A más de 20 años de su estreno en televisión, 31 Minutos marcó un nuevo hito internacional al presentarse en el icónico Tiny Desk de NPR, en Washington D.C., durante el Mes de la Herencia Hispana. La banda de títeres más famosa de Chile ofreció un espectáculo cargado de humor satírico, crítica social y referencias culturales, consolidándose como un fenómeno más allá del público infantil.

La sesión estrenada el lunes 6 de octubre de 2025, dura poco más de 20 minutos y ya cuenta con tres millones de reproducciones en YouTube. La presentación fue dirigida por los creadores originales, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, e incluyó a músicos como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Marcelo Wilson, Toño Corvalán y la comediante Jani Dueñas.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Bad Bunny fue cancelado del Super Bowl por aliados de Trump? La verdad detrás de los rumores virales sobre el show de la NFL

lr.pe

31 Minutos, Tiny Desk: ¿cómo fue la presentación del recordado show infantil chileno?

Desde el primer momento, el espectáculo estableció un tono irreverente. El presentador Tulio Triviño abrió el show con una broma directa sobre la situación migratoria de los artistas: “Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”.

Con una escenografía diseñada para mimetizarse con las oficinas de NPR, el show logró destacar la interacción entre música en vivo y títeres, sin distracciones visuales. El pianista incluso usó una camiseta con un estampado de piano para reforzar la ilusión escénica.

En total, interpretaron siete canciones emblemáticas del repertorio original:

  • 'Mi Equilibrio Espiritual'
  • 'Bailan sin Cesar'
  • 'Objeción Denegada'
  • 'Calurosa Navidad'
  • 'Mi Muñeca me Habló'
  • 'Arwrarwrirwrarwro'
  • 'Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)'

Los fanáticos notaron guiños a la cultura pop global, como la inclusión del tema de apertura de 'Better Call Saul' durante 'Objeción Denegada'. El cierre del espectáculo rindió homenaje a Los Prisioneros con el outro de 'La voz de los 80', un clásico de la música de protesta en América Latina.

Las burlas de 31 Minutos a ICE y Donald Trump en el Tiny Desk

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando Juan Pablo Sopa, el abogado del show, interpretó 'Objeción Denegada' con una letra cargada de crítica migratoria: “Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”.

La sátira se intensificó con la aparición de un cocodrilo con gafas negras, gorro rojo y cabello rubio, al que Juan Carlos Bodoque presentó con ironía: “Es solo un amable señor que se quiere asegurar de que volvamos sanos y salvos a casa”.

¿De qué trataba '31 Minutos'?

Estrenado en 2003 en la televisión chilena, '31 Minutos' fue un programa de títeres que parodiaba los noticiarios televisivos y utilizaba canciones originales para abordar temas de interés social, emocional y cultural. Aunque dirigido a un público infantil, el show siempre fue integrando múltiples capas de lectura que lo convirtieron en un fenómeno multigeneracional en América Latina.

Los personajes principales, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Guaripolo, se han transformado en íconos culturales. Su estilo combina el humor absurdo con una crítica aguda al sistema.

Notas relacionadas
Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

LEER MÁS
Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

LEER MÁS
Inmigrante venezolano buscaba regular su situación migratoria en EEUU, pero fue arrestado por el ICE solo por tener tatuajes

Inmigrante venezolano buscaba regular su situación migratoria en EEUU, pero fue arrestado por el ICE solo por tener tatuajes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
David Guetta en Perú 2025: precios, fechas y cómo comprar entradas en Teleticket

David Guetta en Perú 2025: precios, fechas y cómo comprar entradas en Teleticket

LEER MÁS
Magaly Medina muestra detalles exclusivos de su NUEVO y LUJOSO hogar junto a Alfredo Zambrano: “Sueño con mi nueva cocina”

Magaly Medina muestra detalles exclusivos de su NUEVO y LUJOSO hogar junto a Alfredo Zambrano: “Sueño con mi nueva cocina”

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fechas, precios de entradas y zonas confirmadas

Laura Pausini en Lima 2026: fechas, precios de entradas y zonas confirmadas

LEER MÁS
Agrupación mexicana ‘BXS Bryndis X Siempre’ llega al Parque de la Exposición junto a La Bella Luz

Agrupación mexicana ‘BXS Bryndis X Siempre’ llega al Parque de la Exposición junto a La Bella Luz

LEER MÁS
Lis Padilla: ¿qué edad tiene la tiktoker y desde cuándo está casada con 'el hombre de la casa'?

Lis Padilla: ¿qué edad tiene la tiktoker y desde cuándo está casada con 'el hombre de la casa'?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Emelec vs Leones del Norte EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Ecuador?

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Entretenimiento

Hija de Robin Williams califica de “repugnante” los videos con IA que hacen de su padre: “No es lo que él querría”

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, artistas y precios de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fechas, precios de entradas y zonas confirmadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"No contesten las llamadas de extorsión": las frases más absurdas del Gobierno durante el paro de transportes

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025