El cuestionado homenaje de Rod Stewart a Ozzy Osbourne

Rod Stewart protagoniza un cuestionado concierto homenaje a Ozzy Osbourne. Según NME, propone proyectar imágenes producidas con IA en un video en el que aparece ‘Ozzy’ tomándose selfies con leyendas musicales fallecidas. Prince, Tina Turner, Freddie Mercury, Kurt Cobain y Amy Winehouse fueron algunas de las figuras mostradas en el escenario.

Después de la muerte del líder de Black Sabbath el 22 de julio, Stewart le dedicó el tema Forever Young en los conciertos de su gira ‘One Last Time’. La prensa estadounidense dice que proyectaba imágenes de él como un “afectuoso homenaje”, señala Variety. Pero su propuesta cambió en el Anfiteatro Ameris Bank en Georgia y también incluyó imágenes creadas con IA de Osbourne con figuras controvertidas y fallecidas como Michael Jackson y XXXTentacion.

Rolling Stone calificó el hecho como “un insensible video” que ha provocado burlas y críticas. “Para colmo de males, Stewart le dijo al público de Charlotte, Carolina del Norte, tras la actuación de Forever Young: ‘¡Qué triste! Mucha gente murió por culpa de las drogas... ¡Pero yo sigo aquí!’”, sostiene la revista, citando la reseña de Charlotte Observer sobre el espectáculo del 29 de julio.

Aunque ni la familia Osbourne ni los representantes de Stewart respondieron a la revista Variety, algunos medios creen que podría enfrentarse a acciones legales. “El público de Stewart parecía comprensiblemente desconcertado por la actuación, y varios de los asistentes al concierto compartieron sus reacciones desconcertadas en las redes sociales”.

La voz de Young Turks fue una de las primeras personas en despedirse del cantante al conocer su fallecimiento. “Adiós, Ozzy”, escribió. “Que duermas bien, amigo. Nos vemos allá arriba, más tarde que temprano”.

Despedida multitudinaria

Ozzy Osbourne tuvo una emotiva y multitudinaria despedida en su ciudad natal, Birmingham. Miles de fans acompañaron el cortejo fúnebre y apoyaron a la familia. Había largas filas para dejar recuerdos y rosas. “Vengo a decirle adiós una última vez”, dijo a la AFP Lana Vivienne, de 26 años, oriunda de la región. “Ozzy era un tipo de la clase obrera de Birmingham, era auténtico y nunca cambió, ni siquiera al hacerse famoso”, comentó, destacando que el cantante “nunca perdió su acento”.

El músico fallecido a los 76 años, lideró Black Sabbath, fundada en 1968 y que llegó a vender más de 75 millones de álbumes a nivel mundial. La banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006 y Osbourne fue incluido por segunda vez como solista el año pasado en una ceremonia en la que fue recibido por 20.000 personas en Cleveland, Ohio. “Quiero agradecer a quienes me eligieron por mi trabajo como solista. Gracias de corazón. Mis fans han sido muy leales conmigo a lo largo de los años. No puedo agradecerles lo suficiente”.