Video que muestra a un padre pidiendo que lo dejen enterrado no es real: es una actuación

EL BULO:

Un padre de familia pide que lo dejen enterrado en medio de un alud para quedarse con sus dos hijas que se encuentran debajo de los restos.

LO IMPORTANTE:

Se trata de un montaje actoral por un grupo artístico venezolano llamado "Cine Átomo".

El filme se basó en la catástrofe del Estado de Vargas en 1999, cuando un alud afectó a más del 50% de la población.

Por las redes sociales se ha viralizado un video que supuestamente muestra una labor de rescate del 2025, donde hombres de la Cruz Roja intentan sacar del lodo a un padre de familia que, suplicante, pide que lo dejen ahí porque tiene a sus dos hijas tomadas de sus manos. No obstante, se trata de un montaje actoral.

"Papá pide a rescatista dejarle en el alud para irse con sus hijas", se lee en la descripción de varios de los posteos desinformativos que muestran el fragmento del desentierro del supuesto padre.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y TikTok. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, encontramos que el viral con mayor alcance se encuentra en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 64 millones de visualizaciones, 3.900 millones de reacciones, 72.000 comentarios y fue compartido más de 468.700 veces.

Se trata de un corto hecho por un grupo de cineastas venezolanos

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes como uno de los fotogramas del video viral, encontramos que se trata de un cortometraje grabado el 3 de noviembre del 2007 llamado "Sofia y Daniela", presentado por el grupo Cine Átomo, de Venezuela.

El material audiovisual fue resubido el 13 de octubre de 2024 por la misma agrupación, quienes narran que "Sofia y Daniela" fue publicado aquel año para competir en el Maratón Cine Átomo, en la ciudad venezolana de Mérida. Los actores que participaron son Sebastián Torres y Alonso Peña; en la dirección, Fabricio Contreras; como guionista y productor, Sebastián Torres; y como sonidista, Maru Forasacco.

Publicación del corto "Sofia y Daniela" por Siete Filmes. Foto: captura da pantalla

"El festival tenía tres condiciones: la historia tenía que ser contada en plano secuencia, hecha por tres personas en producción y que durara un minuto como máximo", se lee en la publicación de Siete Filmes.

La catástrofe de Vargas

En la producción original, se narra la historia basada en hechos reales de un deslave ocurrido en diciembre de 1999 en el Estado de Vargas, Venezuela. Este siniestro llegó a ser catalogado como hecatombe en su momento por la magnicidad del evento que casi destruye más del 50% del territorio.

Según el informe de Carlos Genatios y Marianela Lafuente de la Universidad Central de Venezuela, publicado en noviembre de 2003, alrededor de 15.000 personas desaparecieron, 15.000 viviendas fueron destruidas y quedaron aproximadamente 75.000 damnificados. Aún no se tienen cifras oficiales de las muertes, pero el Presidente de la Cruz Roja Internacional, Cornelio Sommaruga, indicó en su momento que el desastre natural cobró la vida de 50.000 ciudadanos.

Mapa de las zonas afectadas: Maiquetía- La Guaira- Punta de Mulatos- Macuto- El Cojo- Camurí Chico- Los Corales Caraballeda - Tanaguarena - Carmen de Uria. Foto: Carlos Genatios y Marianela Lafuente

Las principales consecuencias del deslave terminó con la afectación del 70% de la población del estado de Vargas, 5 hospitales dañados, sistemas de aguas servidas y limpias colapsadas, 85% de la viabilidad y acceso destruidas, paralización de los puertos y aeropuertos, además de una pérdida de US$ 4.000 millones en daños.

Previamente a la catástrofe, se identificó que las zonas habitadas corrían grave peligro por la falta de planificación urbanística y educación, pues las comunidades se habían asentado en márgenes estrechos entre el mar y las montañas; las redes viales estaban congestionadas y discontinuadas; los servicios públicos en deterioro; además de la ocupación ilegal del Parque Nacional El Ávila y la alta contaminación de sus ríos.

Conclusión

El video no muestra un rescate real de un padre que quedó atrapado en un alud con sus dos hijas, se trata de un montaje actoral que expone una de las mayores tragedias ocurridas en el Estado de Vargas, Venezuela, donde un alud arrasó con casi el 70% de la población de la región. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

