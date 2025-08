Edward Edwin Bello Pou, más conocido en el mundo artístico como 'El Cata', ha sido blanco de muchas críticas en redes sociales después de protagonizar un bochornoso incidente en el programa dominicano, 'El show de Luinny'. El incidente sucedió en plena transmisión en vivo, cuando el cantante participaba en una entrevista como parte de una gira de prensa para anunciar su nueva canción: 'De guaro en guaro'.

Lo que sucedió fue que el reggaetonero fingió un desmayo frente a cámaras sin previo aviso. Aunque todo se trató de una broma, al público en general no le gustó esta acción, la cual fue calificada por muchos como inapropiada por las redes sociales. "Con la salud no se juega", señaló uno de los comentarios.

Reggaetonero fingió desmayarse en plena transmisión en vivo

El video del incidente ha circulado en redes sociales, mostró al cantante dominicano abrazado a uno de los conductores, cuando de pronto parece que iba a empezar a toser y se contuvo. Mientras otro de los panelistas le preguntó si se encuentra bien, 'El Cata', pidió agua en un tono que denotaba urgencia. Luego, de esto, el cantante se desplomó de su silla y fingió que le brotaba espuma de la boca. Como era de esperarse, el suceso causó pánico entre los presentes, que se vieron obligados a interrumpir el programa.

Sin embargo, el mismo cantante explicó en una entrevista posterior en un programa llamado, 'Esto sí es televisión', que todo se trataba de una broma. “Quise hacer una broma inocente, una forma de relajar un poco la entrevista”, señaló el cantante entre risas. Si bien los entrevistadores le agradecieron al cantante la aclaración, le dijeron que la situación les generó angustia por su salud.

Usuarios reaccionan al 'Cata' fingiendo un desmayo

Lamentablemente para el reggaetonero, la broma no le sentó bien a muchos. A pesar de que muchos usuarios defendieron las acciones del cantante como una simple broma; para otros, la salud es un tema con el que no era aceptable jugar. En X, especialmente, los comentarios más duros señalaron que plan era una maniobra del músico para seguir siendo relevante: “Hace mucho que no suena… tuvo que sacarse un as de la manga”.

Si bien no se ha emitido ningún tipo de comunicado oficial en las redes sociales del artista, él le ha pedido a sus seguidores ver el video completo para entender la situación por completo.