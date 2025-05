¿Quién es Emilio Sakraya? El actor y cantante alemán que cautivó a Rosalía y Europa con su talento

Con 28 años, Emilio Sakraya recorrió un camino notable desde su debut en la actuación a los nueve años. Nacido en Berlín de madre marroquí y padre serbio, logró hacerse un nombre en la industria del entretenimiento, destacándose en producciones tanto en la pantalla como en el estudio musical. Su reciente relación con Rosalía añadió un nuevo capítulo a su vida personal, generando especulaciones sobre su romance tras la ruptura de la cantante con Rauw Alejandro.

Desde su primera aparición en un anuncio en 2005, Emilio demostró ser un artista versátil. Su carrera despegó con su papel en la serie de Netflix 'Warrior Nun', y su talento fue reconocido con premios que lo posicionan como uno de los talentos emergentes más prometedores de Europa.

Emilio Sakraya es un actor y cantante que logró conquistar a Europa con su talento. Foto: Composición LR/ emilio_sakraya_

Inicios y carrera en la actuación

Emilio Sakraya Moutaoukkil comenzó su carrera actoral a una edad temprana, debutando en el cine con 'Zeiten ändern dich' en 2010. A lo largo de los años, participó en diversas producciones que consolidaron su reputación en la industria. Su dedicación a las artes marciales, ganando un campeonato alemán de karate en 2010, también influyó en su estilo de actuación, aportando una dimensión física a sus personajes.

Reconocimiento y éxito en la música

Además de su carrera actoral, Emilio incursionó en la música, lanzando su sencillo debut 'Down by the Lake' en 2016. Su primer álbum, 'Roter Sand', fue lanzado en 2020, y su más reciente sencillo, 'Cacio e Pepe', lanzado en 2024, refleja su vida personal y su reciente paternidad. A pesar de su éxito, Sakraya mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida privada, prefiriendo que su música hable por él.

Proyectos recientes y futuro prometedor

En 2024, Emilio Sakraya participó en el programa 'Schlag den Star', donde compitió contra el rapero Bausa, y también en el concurso musical 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert'. Estos proyectos no solo demuestran su versatilidad como artista, sino que también lo mantienen en el ojo público, consolidando su estatus como una figura influyente en la cultura pop europea.

Emilio Sakraya se estableció como un talento emergente en la actuación y la música, y su relación con Rosalía capturó la atención de los medios. Con un futuro brillante por delante, su carrera promete seguir creciendo, y su capacidad para conectar con el público a través de diferentes plataformas lo convierte en un artista a seguir de cerca.