Ducelia Echevarría impacta al revelar que solo recibía S/ 20 como manutención para su hija: “Hice muchos sacrificios”

Ducelia Echevarría dejó en shock a los televidentes al contar todos los sacrificios que hizo para criar a su hija, quien actualmente tiene 9 años. La modelo no quiso revelar el nombre del padre de su hija y dejó entrever que estaría preso al quedarse callada ante la pregunta de Beto Ortiz.

“Yo asumí al 100 por ciento desde que nació. Fue una época bastante complicada. Es mi motivo. Yo por ella seguí. Hice muchos sacrificios y arriesgué muchas cosas por querer seguir”, contó Ducelia, exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

Padre de la hija de Ducelia Echevarría solo le daba S/ 20 para su hija

La modelo Ducelia Echevarría contó que el padre de su hija, quien posteriormente confesó que él la drogaba, solo le entregaba S/ 20 como manutención para la hija que tenían en común. “Cuando yo necesitaba plata, le decía, ‘oye ayúdame con algo’, recién estoy empezando en este mundo (realities) y me condicionaba diciéndome que solo tenía S/20”, contó asegurando también que no tenía para pagar un abogado y demandarlo.

“Mi hija fue mi salvación, con ella tome más carácter. Pero yo no tenía plata para pagar a un abogado”, relató la exmodelo que conoció a su expareja durante su paso por el Miss Perú.

Ducelia Echevarría confiesa por qué cambió su voz

Ducelia Echevarría abrió su corazón y reveló un episodio poco conocido que marcó profundamente su vida. Tras recordar las crueles burlas que recibió de sus compañeros en los realities Esto es guerra y Combate, la modelo explicó que dichas críticas le afectaron aún más por una dura experiencia previa, ocurrida durante su paso por el certamen Miss Perú Mundo 2014.

“Yo fui al Miss Perú Mundo en 2014, y ahí conocí a una persona que me influenció. Me dieron esteroides, no sé exactamente qué fue, pero eso cambió mi voz”, contó Ducelia, dejando ver que lejos de abrirle las puertas del mundo de la belleza, esa experiencia le dejó secuelas físicas y emocionales.

La ex chica reality confesó que, en aquel entonces, cayó en una fuerte depresión, justo antes de ingresar a la televisión. “Fue algo muy duro en mi vida, una etapa oscura. Yo no sabía lo que me estaban dando, era muy joven e inexperta”, expresó visiblemente afectada.