El incómodo pero divertido encuentro entre Ángela Mármol y Tom Cruise que se volvió viral

Ángela Mármol, una de las influencers más destacadas de España, logró captar la atención de millones de seguidores en TikTok, donde cuenta con más de 7,6 millones de fans. Su reciente invitación al Festival de Cannes la llevó a un encuentro inesperado con el famoso actor Tom Cruise, quien se encontraba en la ciudad para promocionar su nueva película 'Misión imposible: Sentencia final'. La emoción de conocer a una estrella de tal magnitud era palpable, y Ángela no pudo evitar compartir su nerviosismo en un video que rápidamente se volvió viral.

En el clip, la joven confesó: "Voy a conocer a Tom Cruise y no sé qué decirle". Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. En un momento de nerviosismo, Ángela admitió que, sin querer, le escupió al actor. "Le he escupido a Tom Cruise. Se me ha escapado la baba. Se me ha ido", relató entre risas, dejando a sus seguidores tanto divertidos como asombrados por la anécdota.

Tom Cruise en el Festival de Cannes. Foto: AP

Reacciones de los seguidores

El video de Ángela no tardó en recibir una avalancha de comentarios de sus seguidores, quienes reaccionaron con humor y admiración. "Siempre tan atento... Es el mejor", comentó uno de sus fans, mientras que otra persona destacó su atuendo: "Ibas preciosa tía, vaya vestidazo". La anécdota generó un sinfín de reacciones, desde quienes se preguntaban quién se había puesto más nervioso hasta aquellos que expresaron su deseo de vivir una experiencia similar: "Literalmente acabas de cumplir mi sueño".

Tom Cruise y su nueva película

Tom Cruise, a sus 63 años, continúa desafiando a la gravedad a base de acrobacias espectaculares, lo que pone a este actor en un punto importante de su carrera con el estreno de Misión imposible: Sentencia final. En esta octava entrega de la célebre franquicia, el personaje que interpreta, Ethan Hunt, se encuentra cara a cara con una inteligencia artificial con tendencias apocalípticas. La cinta, bajo la conducción de Christopher McQuarrie, fija un tono más oscuro y reflexivo que el de sus predecesoras, sin dejar de lado la frenética acción que la caracteriza.