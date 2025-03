El inesperado enlace telefónico de Christian Cueva con 'Amor y fuego' terminó en una discusión acalorada con Rodrigo González y Gigi Mitre. Todo comenzó cuando los conductores le consultaron sobre la nueva relación de su expareja, Pamela López, con el salsero Paul Michael. Visiblemente incómodo, el jugador de Cienciano respondió fuerte contra los presentadores, criticando la forma en que han abordado su vida privada. Ante esto, la entrevistadora no dudó en responder con firmeza: "Yo no te digo cómo patear los penales".

Gigi Mitre encara a Christian Cueva tras enfurecer en vivo

Christian Cueva no pudo ocultar su molestia durante el enlace telefónico con 'Amor y Fuego' y enfureció contra los conductores del programa. “Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no preguntan las cosas como son. Puedes preguntar lo que tú quieras, pero, ¿te das cuenta lo que generas después con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, tienes que tener un respeto, así como una mujer pide respeto, respeta también”, expresó visiblemente ofuscado. Sus palabras reflejaron su incomodidad con la manera en que se abordaban los temas sobre su vida personal y la nueva relación de Pamela López con Paul Michael.

Sin embargo, la respuesta de Gigi Mitre no se hizo esperar. La conductora del programa le recordó que el respeto empieza por uno mismo y le recriminó su comportamiento durante su matrimonio con Pamela López. “Sabes qué, el único que no ha respetado a tu familia, eres tú”, le respondió tajantemente. Ante esto, el popular 'Aladino' insistió en que la presentadora debía preocuparse por su propia vida y no meterse en la suya, pero la entrevistadora fue aún más contundente: "Yo solamente hablo de lo que tú muestras públicamente".