Alejandra Baigorria entrega sandalias a sus invitados en su boda con Said Palao: “Para que no se vayan”

El último sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el ‘si’ en la iglesia San Pedro en el Centro de Lima. Para la boda asistieron aproximadamente 300 invitados, quienes disfrutaron de una noche de mucha emoción en el elegante Fundo Casa Blanca. Sin embargo, la ex chica reality pensó en todo y en horas de la noche entregó a sus invitadas unas sandalias con un singular mensaje: “Para que no se vayan”. El video generó una ola de comentarios en las redes sociales.

Mediante un clip del canal @egg.oficial.canal, de TikTok, se pudo ver a varias invitadas con sandalias blancas en las manos que tenían la caricatura de una novia en un pie y al novio en el otro.

Regalan sandalias de plástico en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

En algunas bodas es común regalar sandalias a los invitados, especialmente a aquellos que desean estar cómodos durante la celebración. Estas sandalias pueden ser un regalo práctico y útil, y también pueden ser una forma de personalizar una celebración. Al parecer, la joven pareja pensó en la comodidad de sus invitados para que sigan bailando sin pensar en el dolor de pies por usar zapatos de tacón alto.

Cada invitada tomó su par de sandalias dependiendo de su talla y bailaron felices, puesto que querían seguir disfrutando de la noche.

Esta es la cifra que Alejandra Baigorria ganó por sus suscriptores que pagaron por ver su boda

Mediante sus redes sociales, Alejandra Baigorria anunció que compartiría todos los detalles de su boda con Said Palao mediante un canal exclusivo para suscriptores en su cuenta de Instagram. ¿El costo? S/19.90 al mes, con la opción de cancelar esta suscripción cuando el cibernauta desee.

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el ‘si’ en la iglesia San Pedro en el Centro de Lima. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Según reportaron en la plataforma 'X' - antes Twitter - hasta el momento, son 3805 suscritos al canal exclusivo de Instagram de Alejandra Baigorria. Multiplicando esta cantidad por los S/19.90 que cobra la ahora esposa de Said Palao, la suma asciende a S/75.719. Esta monetización de su boda fue resaltada por diversos usuarios en redes sociales, quienes no perdieron la oportunidad de tildar de "visionaria" a la empresaria textil por la increíble cantidad de dinero ganado hasta el momento.