Christian Cueva está viviendo días agitados en su vida personal. Luego de que se filtraran los polémicos chats que habría intercambiado con la cantante Marisol, ahora su futuro futbolístico también estaría en la cuerda floja: Cienciano ya no querría contar con él, lo que lo dejaría sin equipo ni salario fijo.

Pero mientras su carrera atraviesa un momento incierto, en el amor y en lo legal, todo parece ir viento en popa. El popular ‘Aladino’ mantiene una relación estable con la cantante Pamela Franco, y la denuncia por violencia familiar que le interpuso su aún esposa, Pamela López, fue archivada por la justicia.

Quizá por eso, animado por esta racha positiva en lo personal, el jugador decidió compartir un video en sus redes sociales donde respondió preguntas curiosas sobre su vida: qué haría si no fuera futbolista o cuál considera su talento oculto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una confesión inesperada: aseguró que se parece nada menos que al actor de Hollywood Leonardo DiCaprio.

PUEDES VER: Archivan denuncias de Christian Cueva y su aún esposa Pamela López por casos de agresión física y psicológica

Christian Cueva y su inesperada comparación con Leonardo Dicaprio

Christian Cueva volvió a dar de qué hablar, esta vez no por su situación futbolística ni por temas personales, sino por una curiosa confesión que hizo en redes sociales. A través de un video en su cuenta de Instagram, el futbolista respondió una serie de preguntas poco comunes sobre su vida, y una de sus respuestas dejó a más de uno con la ceja levantada.

Cuando le preguntaron: “Si no tuvieras el nombre que te pusieron, ¿cuál elegirías?”, Cueva no dudó en responder con una sonrisa segura: “Leonardo DiCaprio, somos muy iguales”. El futbolista, de 33 años, lo dijo con bastante convicción. El video siguió con más preguntas personales que revelaron un lado más relajado y espontáneo del jugador. Por ejemplo:

¿Qué superpoder te gustaría tener? “Las esferas del dragón para revivir a los que uno ama.”

¿Alguna vez has orinado en una piscina? “Sí.”

¿Cuál es tu talento oculto? “Cantar.”

¿Si no fueras futbolista, a qué te dedicarías? “Sería basquetbolista.”

¿Qué harías si fueras millonario? “Ayudaría a los más necesitados.”

¿Qué comerías todos los días? “Ceviche.”

Christian Cueva quiso llevar a Marisol al hotel Westin y ella contó para qué

Los rumores no han parado desde que se filtraron los explosivos chats entre Christian Cueva y Marisol, revelados por el programa ‘Amor y fuego’. En uno de los mensajes, se mencionaba una cita pendiente en el lujoso hotel Westin, ubicado en San Isidro, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales. Muchos asumieron que el futbolista buscaba algo más que una simple conversación con la ‘Faraona de la cumbia’.

Sin embargo, la cantante decidió romper su silencio y aclarar públicamente lo que realmente sucedió. Según Marisol, Cueva nunca le propuso un encuentro con segundas intenciones, sino una cena. “Él me invitó para cenar, no me invitó para otras cosas. No se puede hablar lo que no es. Yo para evitar que nos vieran a los dos solos cenando o que se preste para habladurías, le dije que no. Le dije que iría con mis dos cantantes y mis asistentes. Pero nunca llegamos a nada, nunca nos vimos. Y eso quedo ahí. Era solo por mi amistad con él”, aseguró la cantante de 44 años.