¿Qué pasó con Rubby Pérez? Esto se sabe del cantante tras el derrumbe del techo del Jet Set

En la madrugada del martes 8 de abril, el conocido cantante de merengue Rubby Pérez vivió momentos de angustia después de quedar atrapado entre los escombros del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la capital de República Dominicana. El colapso ocurrió alrededor de las 1.00 a. m. de la madrugada, mientras cientos de personas se encontraban dentro del local, lo que dejó un saldo trágico de al menos 18 muertos.

Según su hija, Zulinka Pérez, las autoridades han confirmado que el cantante fue encontrado entre los escombros y estabilizado, pero aún no ha podido ser extraído del lugar. La situación sigue siendo tensa, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate.

¿Qué se sabe de Rubby Pérez tras el derrumbe de la discoteca Jet Set?

El cantante Rubby Pérez, quien goza de gran popularidad en la música merengue, sigue siendo una de las personas atrapadas bajo los escombros del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Según las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el artista fue localizado entre los escombros y, afortunadamente, se encuentra estabilizado. Sin embargo, las labores de rescate continúan siendo complicadas debido a la magnitud del derrumbe y la cantidad de personas afectadas.

La hija del cantante, Zulinka Pérez, confirmó que su padre aún no ha sido extraído del lugar. En un emotivo relato, destacó el momento en que salió del lugar. "Mi esposo, que es corista, se quedó encima de mí y me dijo: ‘Mami, sal para que el niño no se quede solo si esto se cae por completo’. Yo salí como pude, papi todavía está allá", comentó en una entrevista.

A pesar de la gravedad de la situación, Zulinka se mantiene con la esperanza de que su padre sea rescatado pronto. "Es mi papá y entiendo que la gente lo quiere y por eso es que les digo esto. Estoy esperando inmediatamente se sepa como esta, lo haré saber. Entiendo que donde está, también está preocupado por mí", agregó.

Así fue el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set

El colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrió a primeras horas de la madrugada, cuando más de 500 personas se encontraban en el interior del local, disfrutando de la música y la celebración. Según testigos, todo sucedió de manera repentina. El manager de Rubby Pérez relató que notó cómo el pasillo del lugar comenzó a moverse y, minutos después, el techo se desplomó en una fracción de segundo, causando pánico entre los presentes.

Hasta el momento, se han confirmado al menos 18 fallecimientos, mientras que más de 100 personas han resultado heridas, algunas de ellas en estado crítico. Las autoridades continúan evaluando los daños y organizando el rescate de los atrapados. La discoteca Jet Set, conocida por ser uno de los locales más concurridos del país, se ha convertido en el escenario de una de las tragedias más impactantes de los últimos años.