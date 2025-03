Pamela Franco, cantante y pareja de Christian Cueva, ha revelado que inició un proceso legal contra Janet Barboza tras los comentarios que Pamela López en el programa 'El valor de la verdad'. La disputa comenzó luego de que la aún esposa del futbolista peruano asegurara que la 'Rulitos' le confesó que la cumbiambera había perdido un hijo del seleccionado nacional, lo que la cantante considera un “chisme falso” que daña su imagen.

El enfrentamiento legal se intensificó después de que Franco enviara una carta notarial a Barboza, exigiendo una respuesta ante las acusaciones. La cantante dejó claro que no tolerará que se sigan inventando historias sobre su vida personal y que continuará con el proceso, ya que hasta ahora, no obtiene respuestas por parte de la conductora de 'América hoy'.

Janet Barboza enfrentará demanda de Pamela Franco

Pamela Franco, quien oficializó su romance con Christian Cueva el pasado 1 de noviembre, ha tomado medidas legales contra la conductora de televisión Janet Barboza, después de que esta última se refiriera a un supuesto pérdida de la excantante de Puro Sentimiento. En entrevista con Jazmín Pinedo en 'América espectáculos', la intérprete de 'Dile la verdad' mandó un contundente mensaje contra la 'Rulitos'.

“Último si hubo algo que me pareció supermal que pasó mi límite y dije esto tampoco voy a estar permitiendo, porque ya esa misma persona le venía soportando varias cosas. Y sí, mandé una carta notarial, una de ellas es la señora Janet Barboza, que hasta ahora no me ha respondido, pero yo voy a seguir en el proceso, porque no me parece el chisme, que va a estar chismeando con la vecina y se quede ahí. Son cosas que se debería prestar bastante atención”, resaltó a 'América espectáculos'.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre las confesiones de Pamela López?

La polémica comenzó a raíz de las confesiones de Pamela López, quien en 'El valor de la verdad' reveló que Janet Barboza le había contado que Pamela Franco había perdido un hijo de Christian Cueva. La ahora animadora de eventos incluso mencionó que, al preguntarle al futbolista sobre el tema, él negó rotundamente dicha versión. Sin embargo, la conductora de 'América hoy' insistió en que lo que había dicho estaba corroborado, y defendió su postura en su programa.

En declaraciones posteriores, Barboza se mostró segura de que sus afirmaciones eran ciertas, destacando que todo lo que había contado había sido respaldado por pruebas. “Cada vez que he agarrado un telefonito y les he dicho algo desde el año pasado, todo se ha corroborado. Todo lo que yo en algún momento le he contado a alguien, todo está aquí (en el celular) corroborado", señaló Janet, tratando de defender la veracidad de la información.