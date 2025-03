El programa ‘Al sexto día’ mostró imágenes exclusivas de la llegada de Pamela López a las instalaciones de Panamericana TV para la grabación del primer episodio de ‘El valor de la verdad’, que se estrenará este domingo 9 de marzo. La trujillana se sentará en el temido sillón rojo, donde, bajo la conducción de Beto Ortiz, revelará detalles privados de su complicada relación con el padre de sus tres hijos, Christian Cueva.

Además, mencionará a Pamela Franco, actual pareja del futbolista, y presentará supuestos chats comprometedores e íntimos que 'Aladino' habría intercambiado con Melissa Klug, exnovia de Jefferson Farfán.

¿Cómo fue la llegada de Pamela López a ‘El valor de la verdad’?

El sábado por la noche, el programa ‘Al sexto día’ reveló imágenes exclusivas de la llegada de Pamela López a las instalaciones de Panamericana TV. Arribó a bordo de una moderna camioneta blanca que, según el informe del programa, "no baja de los 50.000 dólares".

Asimismo, se le vio acompañada de sus amigas, y se presume que una de ellas podría estar en el programa para presionar el botón rojo y ayudar a la trujillana a evitar responder alguna pregunta comprometedora.

El reportaje también destacó el elegante vestido rosa que lució Pamela López. "¿Cuánto le habrá costado? Conociendo sus gustos, seguro que es de alta costura", se escuchó en la voz en off de ‘Al sexto día’. Además, el programa elogió la figura de la aún esposa de Christian Cueva, describiéndola como "un cuerpo impactante que muchas podrían envidiar y otros extrañar".

¿Cuánto dinero se llevará Pamela López por estar en ‘El valor de la verdad?

En medio de rumores sobre un supuesto pago por su participación, Beto Ortiz puso fin a las especulaciones y dejó en claro cómo funciona el sistema de recompensas en ‘El valor de la verdad’. “El invitado cobra lo que gana”, sentenció el conductor en una entrevista con Infobae Perú, explicando que los concursantes solo reciben dinero si logran responder con la verdad todas las preguntas del polígrafo.

Ortiz fue tajante al afirmar que no hay incentivos monetarios adicionales y que el premio máximo es de S/50.000. “Si no gana nada, no se lleva nada”, aseguró.