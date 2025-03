Jorge Luna y Ricardo Mendoza lloran en vivo al despedirse de ‘El Cojo’ en ‘Hablando Huevadas’

Jorge Luna y Ricardo Mendoza rara vez se han mostrado conmovidos, y mucho menos llorando, durante su programa ‘Hablando Huevadas’ en YouTube. Sin embargo, en la última edición, la dupla no pudo contener las lágrimas al anunciarse la renuncia de Josep Argumedo, conocido cariñosamente como ‘El Cojo’, uno de los primeros integrantes de su equipo de trabajo.

La emotiva despedida ocurrió la noche del domingo 2 de marzo, cuando Jorge y Ricardo invitaron a Argumedo al escenario para que se dirigiera al público por última vez. Lo que parecía ser un simple adiós terminó convirtiéndose en un momento de profunda emoción, con los tres visiblemente afectados, demostrando el gran cariño y respeto que los conductores le tenían a ‘El Cojo’.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza lloran tras la salida de ‘El Cojo’

Para marcar el fin de su etapa en ‘Hablando Huevadas’, Joseph Argumedo fue invitado en vivo por Jorge Luna y Ricardo Mendoza para despedirse. Subió al escenario con una hoja en mano y, con la voz entrecortada, leyó un emotivo mensaje dirigido al público y a los dos comediantes.

“Gracias por ser los mejores jefes, maestros y padres que me dio la vida. Gracias por creer en mi talento cuando yo no creía que lo tenía. Gracias por enseñarme a reír de todo, de lo bueno y lo malo. Doy gracias a Dios que simple y sencillamente existen. Recuerdo cuando Ricardo me enseñó stand-up, por eso y mil cosas más, gracias y mil gracias. Para crecer, hay que dejar algo atrás”, expresó el joven con dificultad, al encontrarse completamente conmovido.

Sin embargo, esas palabras conmovieron profundamente a los conductores. Ricardo Mendoza se mostró visiblemente afectado por la despedida, mientras que Jorge Luna, quien llevaba lentes oscuros, admitió que los usaba porque sabía que iba a llorar. Ambos no pudieron contener las lágrimas, y Joseph Argumedo aún menos. El momento culminó con un emotivo abrazo, marcando así el adiós de ‘El Cojo’ en ‘Hablando Huevadas’.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza relatan cómo conocieron a ‘el Cojo’

Jorge Luna recordó el momento en que conoció a Joseph Argumedo y cómo terminó formando parte de su equipo. Según su relato, lo descubrió hace años en un modesto show de stand-up comedy en San Miguel, donde su talento no pasó desapercibido. “Pasó por fuera, las puertas eran de mampara y se quedó mirándome. Me dijo: ‘Yo quiero hacer lo que tú haces’. Desde ahí, como si fuese mi Garfield y Pikachu, lo llevé por el camino del entrenamiento de la comedia. Se convirtió en mi telonero oficial y abrió todos mis shows”, indicó Luna.

Asimismo, Ricardo Mendoza mencionó que fue Jorge quien le presentó a ‘El cojo’ y contó cómo el joven comediante tuvo la oportunidad de abrir varios de sus presentaciones, ganándose rápidamente un lugar en su equipo. “Me lo trajo, lo conocí, trabajó en ‘Hablando Huevadas’ y lo demás es historia. La gente lo ha ovacionado en el Madison Square Garden”, expresó con mucho cariño.