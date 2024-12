Mario Cortéz, el productor detrás de ‘Hablando Huevadas’, dejó a todos boquiabiertos con sus confesiones en una entrevista para el podcast ‘Todo Good’, presentado por José Luis Rodríguez, más conocido como ‘Pelao Good’. En este encuentro, reveló detalles desconocidos sobre los primeros días del icónico programa de comedia peruana y las insólitas demandas de sus conductores, Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

El hombre clave detrás de los humoristas, que ha sido parte del equipo desde los primeros días de Hablando Huevadas, compartió sus experiencias trabajando junto a los reconocidos comediantes. Los describió como personas extremadamente creativas, pero también con una exigencia feroz. Una de sus revelaciones más impactantes fue una insólita exigencia que impone Jorge Luna para garantizar su éxito en los escenarios.

¿Cuál es la exigencia que hace Jorge Luna para hacer sus shows?

El productor de ‘Hablando Huevadas’ reveló un detalle inesperado sobre Jorge Luna: el comediante exige un PlayStation con el juego FIFA 2025 como parte de sus condiciones para presentarse. Si no se cumple su pedido, ¡simplemente decide no aparecer!

“Jorge tiene una exigencia muy particular: que siempre haya un PlayStation 5 en cualquier lugar al que vayamos y que esté listo con FIFA 2025. Si no está, simplemente no se presenta”, contó. Mario Cortéz explicó entre risas que, aunque esa solicitud sea algo fuera de lo común, para el equipo de trabajo es una petición fácil de cumplir.

Cortéz también subrayó el impresionante crecimiento de ‘Hablando Huevadas’ y cómo, a pesar de las dificultades al trabajar con los conductores, siempre encontró la experiencia valiosa. Reconoció que las exigencias de Jorge y Ricardo no son solo caprichos, sino una muestra de su compromiso por mantenerse en un entorno que les permita dar lo mejor de sí en cada presentación.

¿Cuánto gastaron los ‘Hablando huevadas’ por su presentación en el Madison Square Garden de USA?

Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conductores de ‘Hablando Huevadas’, no pudieron ocultar su felicidad y orgullo después de recibir una ovación de pie en su primer show en Nueva York. Aunque lograron hacer sold out en el Madison Square Garden, alquilar este icónico recinto no fue tarea fácil y requirió una inversión millonaria. Magaly Medina reveló en su programa la exorbitante cantidad que ambos comediantes habrían tenido que desembolsar para presentarse en este prestigioso escenario estadounidense. "Increíble, solamente alquilarlo (el Madison Square Garden) cuesta un millón de dólares e hicieron sold out en solo dos horas", sentenció la conductora.