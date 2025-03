Muere el cantante cubano Paulito FG, a los 63 años, tras accidente de tránsito en La Habana

Paulo Fernández Gallo, conocido en el mundo artístico como Paulo FG o Paulito FG, falleció este sábado en un accidente de tránsito en el Malecón de La Habana. El cantante y músico cubano dejó una huella imborrable en la escena musical cubana, donde se destacó por su talento y carisma.

Su estilo único y su habilidad para combinar la salsa con otros géneros lo convirtieron en una figura influyente tanto en Cuba como a nivel internacional. Entre sus temas más recordados están 'Confío en ti', 'Hay algo en ti' y 'El bueno soy yo', canciones que marcaron a varias generaciones de seguidores.

Dolor en la música cubana: Paulito FG fallece en un accidente vehicular

La noticia del fallecimiento de Paulito FG se difundió rápidamente en redes sociales, acompañada de imágenes de su vehículo accidentado. Diversos medios cubanos confirmaron el trágico suceso, señalando que el automóvil del cantante, de 63 años, fue embestido por un ómnibus en la intersección de las calles Echeverría y el Malecón.

El fallecimiento de Paulo FG ha causado un gran impacto en el mundo artístico y entre sus seguidores, quienes lo recuerdan como una de las figuras más importantes de la música popular cubana. Diversos artistas y figuras del ámbito musical manifestaron su tristeza ante el fallecimiento de Paulo FG.

La reconocida agrupación Havana D'Primera utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el legado que el cantante dejó en la música cubana. "La vida no me va a alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz", escribió Alexander Abreu en su publicación de Facebook.

Alexander Abreu & Havana D'Primera dejó un mensaje sobre el fallecimiento de Paulo FG. Foto: Facebook

Una trayectoria marcada por el éxito

Paulo FG nació en Cuba el 11 de enero de 1962 y desarrolló su carrera en importantes agrupaciones como Adalberto Álvarez y su Son, Opus 13 y Dan Den, antes de fundar en 1992 su propia banda, La Élite.

Gracias a su habilidad para integrar la salsa con otros géneros, logró trascender fronteras y posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música cubana. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran 'Confío en ti', 'El bueno soy yo', 'Con la conciencia tranquila' e 'Ilusión', temas que dejaron una huella en el público.