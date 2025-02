Tilsa Lozano encendió la noche con un show lleno de sensualidad en una discoteca del Centro de Lima, en la que interpretó sus icónicos temas 'Soy Soltera' y 'Soy Mucho para Ti'. Su presentación llega en medio de recientes acusaciones contra su esposo, Jackson Mora, quien le habría sido infiel en Colombia, según reveló su exsocio. El portal Instarándula no tardó en difundir imágenes exclusivas de la exvengadora.

En los videos que circulan en redes, se la ve derrochando atrevimiento mientras interactúa con el público, pero lo que realmente llamó la atención fueron las indirectas que soltó en pleno show mientras cantaba una canción de Shakira. Las frases que dejó caer en el escenario han despertado especulaciones, ya que podrían estar dirigidas a su esposo, Jackson Mora, con quien contrajo matrimonio a fines de 2022.

Tilsa Lozano: “No estoy para feos como tú”

Tilsa Lozano sorprendió a todos con su explosiva presentación en el Centro de Lima, en la que no solo derrochó energía, sino que también dejó frases que encendieron las especulaciones. Con gran efusividad, la exvengadora interpretó una popular canción de Shakira: "Una loba como yo no está pa’ novato", pero antes de continuar con la letra original, lanzó un contundente grito: “¡Ni pa’ feos!”, desatando la euforia del público.

Pero la noche no terminó ahí. Al entonar su famoso tema "Soy mucho para ti", Tilsa no pudo ocultar su emoción y, en pleno show, soltó una inesperada lisura que dejó claro su sentimiento. “¿Quién dijo que yo me muero por ti, si todo el mundo sabe que soy mucho para ti?”, cantó con fuerza antes de añadir un exabrupto que encendió aún más la velada. En redes sociales, muchos aseguraron que se trataba de una indirecta para su esposo, Jackson Mora, ya que Tilsa aún no ha decidido pronunciarse sobre las acusaciones de infidelidad en su contra.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron en 2022. Foto: Instagram.

Tilsa aviva rumores de crisis: bloquea comentarios y borra fotos con Jackson Mora

Hasta el momento, Tilsa Lozano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los rumores de infidelidad que rodean a su esposo. Sin embargo, ha optado por limitar los comentarios en sus redes sociales, lo que ha generado aún más especulación sobre la situación.

No solo eso. La popular ‘Vengadora’ ha eliminado las fotos en las que aparecía junto a Jackson Mora. “Sigamos recolectando recuerdos juntos. Seamos siempre pasajeros con destino a la felicidad”, fue el romántico mensaje que puso Tilsa en la última publicación que le dedicó a su aún esposo.