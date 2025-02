Premios Oscar 2025: actores de Hollywood que fueron nominados, pero nunca ganaron la famosa estatuilla

El camino hacia la estatuilla dorada es un sueño para muchos actores de Hollywood, pero para algunos, la ansiada recompensa parece siempre esquiva. A medida que los Premios Oscar 2025 se acercan, surgen reflexiones sobre aquellos artistas que, a pesar de haber brillado en la gran pantalla y recibido múltiples nominaciones, nunca han sido galardonados con la estatuilla. Este fenómeno no es infrecuente en la historia del cine, y figuras emblemáticas del séptimo arte se encuentran entre aquellos que, por diversas razones, no han alcanzado el reconocimiento máximo por parte de la Academia.

A lo largo de los años, algunos de los nombres más destacados en la industria cinematográfica han quedado al margen de la estatuilla dorada, lo que ha generado numerosas preguntas sobre las decisiones de la Academia. A continuación, exploramos las historias de varios de estos grandes actores que, aunque se han ganado el cariño del público y la crítica, no han sido recompensados con un Oscar.

Peter O’Toole: El rey de las nominaciones

Peter O’Toole es uno de los actores más nominado sin ganar. Foto: Composición LR

En la categoría de actuación, Peter O’Toole ostenta el récord del actor con más nominaciones sin haber obtenido un Oscar. En total, fue nominado en ocho ocasiones por su trabajo en películas icónicas como Lawrence of Arabia (1962), Becket (1964), The Lion in Winter (1968), Goodbye, Mr. Chips (1969), The Ruling Class (1972), The Stunt Man (1980), My Favorite Year (1982) y Venus (2006). Finalmente, en 2002, la Academia le otorgó un premio honorífico en reconocimiento a su trayectoria.

Ethan Hawke: Versatilidad sin estatuilla

Ethan Hawkees conocido por su versatilidad en películas como Before Sunrise y Training Day. Foto: Ferda Demir

Ethan Hawke ha construido una filmografía impresionante, desde títulos independientes hasta películas de gran éxito comercial. Con cintas como Reality Bites, la trilogía Before, El club de los poetas muertos y Gattaca, ha demostrado su versatilidad. Sin embargo, solo ha recibido dos nominaciones al Oscar: en 2002 por Training Day y en 2015 por Boyhood, sin conseguir el premio en ninguna de ellas. Pese a ello, su impacto en Hollywood es innegable, y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes sigue siendo apreciada por críticos y seguidores.

Ian McKellen: Un talento reconocido, pero sin Oscar

Reconocido principalmente por sus papeles en El Señor de los Anillos y X-Men. Foto: BBC

El legendario Ian McKellen ha sido nominado dos veces al premio de la Academia, primero por su papel en Dioses y monstruos y luego por su interpretación de Gandalf en El Señor de los Anillos. A pesar de no haber ganado, McKellen posee un impresionante palmarés que incluye siete premios Olivier, un Tony y un Globo de Oro.

Samuel L. Jackson: La voz que no obtuvo el premio

Samuel L. Jackson fue nominado en 1994 por su actuación en Pulp Fiction, pero no obtuvo el Oscar. Foto: Kirk McKoy / Los Angeles Times

Samuel L. Jackson es otro de los grandes nombres de Hollywood que nunca ha conseguido un Oscar, a pesar de ser uno de los actores más prolíficos y carismáticos de la industria. Con papeles icónicos en Pulp Fiction, Django sin cadenas y Los Vengadores, Jackson ha recibido elogios por su gran capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Aunque ha sido nominado en una ocasión, su estatuilla aún se le niega, dejando a muchos sorprendidos por la falta de reconocimiento en la ceremonia más importante del cine.

Liam Neeson y Ralph Fiennes: La desilusión de 1994

En 1994, tanto Liam Neeson como Ralph Fiennes fueron nominados al Oscar por sus sobresalientes actuaciones en La lista de Schindler. Foto: Belfast Telegraph

En 1994, Liam Neeson fue nominado como Mejor Actor por su papel en La lista de Schindler, una película que marcó su carrera. Sin embargo, el premio fue para Tom Hanks, quien se llevó su primera estatuilla con Philadelphia. Muchos consideraron injusto que Neeson no obtuviera el galardón, dada la magnitud de su interpretación. Ralph Fiennes también sufrió la desilusión de perder un Oscar en 1994. Fue nominado por su trabajo en La lista de Schindler, pero Tommy Lee Jones se llevó la estatuilla. En 1996, volvió a aspirar al premio por El paciente inglés, pero esta vez Geoffrey Rush se impuso. A pesar de su talento, Fiennes sigue sin una victoria en los Oscar.

Stanley Tucci: Un talento polifacético

A pesar de sus brillantes interpretaciones en películas como El diablo viste a la moda y Julie & Julia, Tucci nunca ha ganado un Oscar. Foto: Variety

Stanley Tucci ha ofrecido interpretaciones memorables en películas como Julie y Julia y Big Night. No obstante, solo ha recibido una nominación al Oscar, por su papel en The Lovely Bones en 2010. Aunque no ganó, la experiencia le permitió explorar otras oportunidades, como su famosa serie gastronómica en la CNN.