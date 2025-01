En un reciente episodio de un podcast en el que participó junto a su hermana, Mariela Medina, la reconocida conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre la dinámica financiera en su relación con el abogado Alfredo Zambrano. Durante la conversación, la presentadora de 'Magaly TV, la firme' compartió detalles sobre cómo se organizan para cubrir los gastos en sus frecuentes viajes, tanto nacionales como internacionales.

Magaly explicó que, aunque ambos cuentan con independencia económica gracias a sus respectivas carreras, es ella quien asume la mayoría de los pagos pequeños durante los viajes, aunque lo hace usando el dinero que su esposo le proporciona. “Cuando viajo con mi marido, él me da una tarjeta para que yo pague, porque odia lidiar con pagos en hoteles o tours. Simplemente, no le gusta hacerlo”, comentó la destacada periodista de espectáculos.

¿Cómo dividen los gastos de su relación Magaly Medina y Alfredo Zambrano?

Lejos de las tendencias modernas como el “50/50”, Magaly Medina aseguró que su relación se basa en un modelo más tradicional. Según relató, Alfredo Zambrano le entrega una tarjeta y efectivo para cubrir gastos cotidianos como taxis, propinas y restaurantes. “En un gran restaurante, él paga con su tarjeta y asume esos gastos grandes. Pero, en cuanto a los pequeños, soy yo quien abre la billetera, aunque realmente es su dinero, no el mío”, añadió entre risas.

Medina también reflexionó sobre las críticas a las parejas que no dividen los gastos de manera equitativa. “Yo no estoy para esas modernidades. Cuando era soltera, sí pagaba mis cosas. Mi papá me enseñó que ‘boca que come, paga’. Pero con mi esposo es diferente; él disfruta darme ciertos gustos, y yo valoro mucho eso”, destacó. Este modelo financiero ha sido clave en su dinámica de pareja y refleja la estabilidad que ambos han construido a lo largo de los años.

Magaly también señaló que Alfredo Zambrano cubre gastos importantes, como compras de lujo o cenas en exclusivos establecimientos. “Sé que si quiero algo caro, aunque pueda pagarlo yo misma, mi marido siempre lo hace por mí”, concluyó la conductora, dejando claro el tipo de acuerdo que han establecido como pareja.