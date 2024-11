Hugo García, quien durante años fue uno de los rostros más populares de "Esto es guerra", reveló recientemente el obstáculo que le impidió cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en piloto de avión. Aunque su trayectoria en la televisión le ha traído éxito y reconocimiento, el modelo peruano enfrenta una enfermedad incurable que le impide ejercer en la aviación. En una entrevista, García expuso cómo esta condición afectó su vida personal y profesional, truncó sus aspiraciones y lo alejó de su sueño de volar.

Hugo García: la enfermedad que limita su sueño

Hugo García confirmó que padece daltonismo, una afección hereditaria que le impide distinguir ciertos colores. Durante una entrevista, Alzamora le preguntó directamente: "¿Eres daltónico?", a lo que García respondió afirmativamente "Sí, tengo daltonismo". Aunque no tiene problemas significativos para ver, la normativa para ser piloto exige una visión perfecta, lo que lo excluyó de la posibilidad de convertirse en aviador.

El influencer explicó que, a pesar de su buena visión general, la aviación requiere un 100% de capacidad visual. "Yo veo. Pero te piden que tengas 100% la vista", comentó. Esta limitación se hizo evidente cuando postuló a una aerolínea, donde de 60 aspirantes, solo él y otro joven llegaron a la etapa de examen médico, donde se identificó su daltonismo.

Hugo García: El impacto el daltonismo en su carrera de piloto

El chico reality, Hugo García, relató que, a pesar de su deseo de ser piloto, la aerolínea no pudo aceptarlo debido a su condición. "La gente de la aerolínea me agarró tanto cariño y yo quería como sea entrar, pero me decían: 'No podemos hacerlo porque siempre van a tomar el mismo examen'", explicó. Esta experiencia fue un duro golpe para él, ya que había puesto muchas esperanzas en esa oportunidad.

¿Qué es el daltonismo?

El daltonismo, según la Clínica Mayo, es una condición que no tiene cura y que a menudo es hereditaria. Aunque existen tratamientos para mejorar la visión del color en casos de enfermedades oculares, no hay solución para las deficiencias de color heredadas. "No hay cura para las deficiencias de color heredadas, pero si la causa es una enfermedad o una enfermedad ocular, el tratamiento puede mejorar la visión del color", detalla el portal especializado de salud.