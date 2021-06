El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó anoche que ha iniciado “una evaluación legal de la declinación irrevocable presentada por el señor Luis Arce Córdova, con la finalidad de tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral”.

Asimismo, el máximo organismo dejó en claro que se trata de un proceso sobre el cual “no existe prueba alguna de fraude atribuible a los organismos electorales” y es por ello que hace una invocación “a la sociedad en general a respaldar los principios democráticos de nuestro país”.

De esta forma, el JNE anuncia que tomará acciones inmediatas para evitar que se afecte el cronograma electoral, que debe proclamar al ganador de las elecciones una vez que termine de resolver los recursos planteados, en su mayoría, por Fuerza Popular.

El pedido de Arce Córdova para dar un paso al costado busca complicar la culminación de las elecciones. Luego de que el Jurado declarara infundadas las primeras impugnaciones del fujimorismo, el magistrado presentó un oficio exigiendo que Salas Arenas acepte su decisión. Según los abogados Jorge Jáuregui, Karin Guevara y José Naupari, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones prohíbe la renuncia de los magistrados de esta institución en un proceso electoral. “Si Salas Arenas acepta, estaría avalando una conducta no estipulada en la ley”, dijeron los juristas.

Cuello Blanco

Arce Córdova pide que entre su suplente, el fiscal Víctor Rodríguez Monteza, quien está vinculado a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La carta que envió el magistrado para sustentar su renuncia arremete contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas; el jefe de la ONPE, Piero Corvetto; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; a quien solicita que saque del cargo a Salas Arenas. Barrios Alvarado, al cierre de esta nota, respondió desde Twitter que no puede hacer ello. “Como presidenta del PJ no tengo facultades para separarlo”, zanjó. Arce Córdova ha aumentado la inestabilidad política del país.

Pedidos infundados

Ayer los abogados del fujimorismo no pudieron demostrar que hubo alteraciones de los resultados electorales en mesas de sufragio donde su lideresa, Keiko Fujimori, perdió ampliamente contra su rival de Perú Libre, Pedro Castillo, en la segunda vuelta del 6 de junio.

Esto se reflejó en la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que rechazó ayer diez recursos de nulidad presentados por los personeros de Fuerza Popular con el objetivo de anular los votos de su oponente de izquierda. En todas las votaciones, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y los magistrados Jorge Rodríguez y Jovián Sanjinez resolvieron declarar infundados los pedidos del partido naranja. Solo se abstuvo Luis Arce Córdova.

El alegato principal de la mayoría de los miembros del Pleno del máximo tribunal electoral fue que los argumentos presentados por los abogados de Fuerza Popular, Óscar Urviola y Lourdes Flores Nano, no pueden estar por encima de la presunción de la validez del voto. Asimismo, decidieron que las acusaciones de irregularidades en las firmas de los miembros de mesa corresponden ser analizadas por el Ministerio Público (MP), debido a que el Jurado no tiene facultad para realizar pesquisas ni, menos, sentenciar.

La excandidata presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) había pedido una auditoría del conteo electoral e insistió en que hay indicios de fraude electoral. Flores Nano, incluso, reiteró su pedido ante el JNE para que soliciten los registros de Reniec y la lista de electores de la ONPE con el objetivo de verificar las firmas de los miembros de mesa.

Urviola, por su lado, pidió al JNE que no abdique en llegar a la verdad. Sostuvo que si hay indicios de alteraciones de la voluntad popular, los magistrados no deben limitarse a enviar estos casos al Ministerio Público. “En los procesos de elección popular debe primar la interpretación más amplia, no de manera restrictiva”, manifestó.

Respuesta de Perú Libre

Sin embargo, los abogados del partido del lápiz, entre ellos los exprocuradores Ronald Gamarra y Julio Arbizu, sostuvieron que el término fraude no puede usarse de una manera ligera, como, desde su punto de vista, lo hacía la exlideresa del PPC. Precisaron, asimismo, que a estas alturas el Jurado Nacional de Elecciones ya no puede discutir sobre nuevas pruebas ni menos abrir la puerta para buscarlas.

Las audiencias continuarán hoy. Todavía quedan recursos de nulidad pendientes. No obstante, los primeros veredictos del Jurado, en este caso, sobre firmas presuntamente irregulares marcan un precedente para los demás casos de la misma materia.

Reacciones

Óscar Urviola, abogado de Fuerza Popular

“No se trata de una controversia en la que están en juego intereses de partes, se trata de la más delicada decisión que marcará el futuro del país. Están en juego las aspiraciones de los peruanos”.

Julio Arbizu, Abogado de Perú Libre

“¿Cuál es la prueba de fraude que han presentado en los recursos de nulidad? De hecho, Fuerza Popular no ha tenido la diligencia de probar un fraude. Buscan que el JNE cambie sus criterios”.

Lourdes Flores, abogada de Fuerza Popular

“Así se perpetuó el fraude en Bolivia (...) ¿Qué pedimos a la luz de la falsificación (de las firmas en mesas de sufragio)? Pedimos que la ONPE ponga a disposición la lista de votantes y una auditoría”.

Ronald Gamarra, abogado de Perú Libre

“Venimos a defender resoluciones electorales, debidamente motivadas, que han rechazado las impugnaciones de Fuerza Popular. Todos los JEE las han declarado improcedentes”.

Los magistrados Salas, Rodríguez y Sanjinez apelan a la presunción de la validez del voto. Mientras que Arce insistió en abrir una etapa probatoria.

