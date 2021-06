El exaspirante a Palacio de Gobierno por Podemos Perú, Daniel Urresti, condenó las agresiones que recibió el periodista Steve Romero de Latina durante una transmisión en los exteriores del local de Perú Libre en el Cercado de Lima.

Por otro lado, dijo que no saber por qué hay simpatizantes de Fuerza Popular “que están celebrando o por qué están tristes del otro lado (de Perú Libre) si todavía no se sabe el resultado oficial”.

“ Esto está tan pegado que puede suceder cualquier cosa . Lo que es cierto es que a partir de mañana despertaremos en un Perú diferente, un Perú nuevo, en un Perú donde la democracia gane quien gane está totalmente en peligro. La verdad no hay nada que celebrar ”, manifestó durante una entrevista en Latina.

Por otro lado, consideró que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, debe “dar señales fuertes”, en caso llegue a la presidencia, desligándose del secretario y fundador de la organización, Vladimir Cerrón.

“Castillo tendría que dar señales fuertes de que el señor Cerrón no va a participar en el Ejecutivo ni como portero, que los ya congresistas electos y los miembros del Movadef no van a participar de ninguna manera en el Ejecutivo y que dentro del plan de gobierno que va a desarrollar no va considerar cosas tan trasnochadas como evitar las importaciones o llamar de inmediato a una asamblea constituyente”, aseveró.

En otro momento, Urresti resaltó que ambos candidatos presidenciales “llamen a la paz y a la reflexión” antes de conocer los resultados que dará conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este domingo 6 de junio a partir de las 11.30 p. m.

“ Los resultados están demasiado pegados . Además, el 70% de la población no quería votar por ellos, gane quien gane es un voto que se le ha dado, pero no es un cheque en blanco (….) Tenemos que estar vigilantes para que los poderes del Estado se mantengan separados. Las instituciones que son fundamentales para la democracia tampoco deben ser tomadas. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, por ejemplo”, añadió.

