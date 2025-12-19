HOYSuscripcion LR Focus

Educación

Educación

Alianzas que transforman: UPN impulsa sostenibilidad y empleabilidad en sus estudiantes

La UPN ha establecido importantes alianzas con instituciones para fortalecer competencias ligadas a la sostenibilidad en sus estudiantes, generando impacto positivo en su formación.

Estudiantes UPN en proyecto de Polloc – Cajamarca. Fuente: Difusión.
Estudiantes UPN en proyecto de Polloc – Cajamarca. Fuente: Difusión.

La Universidad Privada del Norte (UPN) consolida un modelo educativo alineado con las exigencias del mercado laboral y los desafíos sociales y ambientales del país. En este enfoque, la sostenibilidad trasciende como valor institucional, para convertirse en una competencia clave que se integra a la formación de sus estudiantes y que los prepara para ser profesionales más empleables y comprometidos con la realidad.

Formación con impacto social

Para lograrlo, la Universidad ha establecido alianzas estratégicas con instituciones que comparten su propósito, creando oportunidades para que los estudiantes participen en proyectos reales, fortaleciendo competencias clave como innovación, responsabilidad comunitaria y liderazgo social.

Entre las iniciativas más relevantes destaca el fortalecimiento de su incubadora Eureka UPN. Como muestra de su compromiso con el emprendimiento juvenil, Eureka UPN auspició la categoría “Jóvenes por el Cambio” en la edición 2025 del Desafío Kunan, que reconoce proyectos liderados por jóvenes con impacto social y ambiental.

En esta edición, el proyecto KAWAT no solo obtuvo el primer lugar en la categoría impulsada por la incubadora, sino que también se consagró como ganador del Gran Premio Kunan. Su propuesta sobresalió por un innovador modelo de economía circular, mediante el cual ha valorizado 10 toneladas de residuos orgánicos y evitado la emisión de aproximadamente 32 toneladas de CO₂. 

Asimismo, la alianza con la Fundación Peruana de Cáncer ha permitido que estudiantes se involucren en campañas preventivas y voluntariado en salud pública. A través de este convenio, los alumnos participaron en actividades comunitarias y de prevención, beneficiando a 900 personas mediante acciones de educación y acompañamiento.

Otra colaboración relevante es con MiBanco, que brinda talleres y mentorías para fortalecer la educación financiera de microempresarios, involucrando a estudiantes en procesos de transformación económica. En el marco del programa Miconsultor y el Consultorio de Negocios, 199 estudiantes participaron en talleres, asesorías y mentorías que beneficiaron a 300 emprendedores y microempresarios

En el ámbito ambiental, la UPN participa en el programa PRME iniciativa del Pacto Global de la ONU para instituciones académicas. A través del proyecto sobre uso responsable de la tecnología y el cuidado del entorno, sus estudiantes lograron ser parte del Global Student Sustainability Award. 

UPN incentiva la formación social de sus estudiantes. Fuente: Difusión.

UPN incentiva la formación social de sus estudiantes. Fuente: Difusión.

Además, los proyectos junto a Southern han permitido que estudiantes de Ingeniería, Arquitectura y Negocios en Cajamarca trabajen en propuestas de mejoramiento urbano y fortalecimiento de cadenas de valor locales. En esta alianza han participado 320 estudiantes y 12 docentes, quienes elaboran expedientes técnicos y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) actualmente en ejecución.

De igual manera, las alianzas con Newmont Foncreagro y ALAC impulsan programas de educación socioemocional y financiera, así como el desarrollo del ecosistema emprendedor en el norte del país. Con Foncreagro, estudiantes y docentes dictaron talleres que beneficiaron a 81 mujeres artesanas de Alpaconga. Con ALAC, la UPN fue anunciada como sede oficial del Perú Regional VC Norte 2025, fortaleciendo el rol de Eureka UPN en la articulación del ecosistema emprendedor regional y abriendo espacios como el DemoDay para estudiantes y startups.

Estas experiencias demuestran que en UPN la formación trasciende las aulas: sus estudiantes aprenden haciendo, conectan con la comunidad y se preparan para liderar con propósito. De esta manera, la Universidad ha demostrado que el aprendizaje no se limita a la teoría, sino que se vive en la acción y se transforma.

[CONTENIDO PATROCINADO]

