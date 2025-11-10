Potencia tu perfil profesional HOY: cursos cortos con docentes internacionales para impulsar tu carrera

Al finalizar, recibirás una certificación oficial de UPN acreditará tus conocimientos. Fuente: Difusión.

Al finalizar, recibirás una certificación oficial de UPN acreditará tus conocimientos. Fuente: Difusión.

En un entorno laboral en constante cambio y competitivo, la actualización profesional ya no es opcional: es esencial. Según la UNESCO, más del 70 % de los profesionales en América Latina busca cada año oportunidades para fortalecer sus competencias frente a los avances tecnológicos.

Pensando en esta necesidad, la Universidad Privada del Norte (UPN) presenta su nueva oferta de cursos cortos con docentes internacionales, una propuesta que combina calidad académica, enfoque global y aplicación práctica al contexto local.

Calidad docente que impulsa el crecimiento profesional

Cada curso está dirigido por especialistas internacionales con sólida trayectoria académica y experiencia en el campo profesional. Su visión global y su enfoque práctico te permitirán adquirir conocimientos que marcan la diferencia en el mercado laboral.

Nuestros cursos cortos se enfocan en temas clave como:

Legislación laboral moderna.

Gestión aduanera y comercio exterior.

Prompt IA aplicada al marketing digital

Y más áreas clave para tu desarrollo profesional.

Al finalizar cada curso, obtendrás una certificación oficial de UPN, un respaldo que fortalece tu empleabilidad y acredita tus nuevos conocimientos ante empleadores nacionales e internacionales.

Garantiza la calidad académica y enfoque práctico para la formación de líderes en diversas áreas clave. Fuente: Difusión.

Una oportunidad al alcance de todos

Capacitarte junto a docentes de distintas partes del mundo es una experiencia que amplía horizontes y fomenta nuevas formas de pensar, crear e innovar.

Con los cursos cortos UPN, tendrás la oportunidad de:

Conectar con especialistas de reconocimiento internacional .

. Intercambiar experiencias profesionales con una perspectiva global.

con una perspectiva global. Comprender los desafíos actuales del mercado con una mirada más amplia y actualizada.

31 años formando lideres para el mundo

Con más de tres décadas de trayectoria, UPN reafirma su compromiso con una educación moderna, inclusiva y conectada con el mundo.

La universidad cuenta con:

Reacreditación internacional por IAC CINDA hasta 2029.

4 estrellas a nivel institucional en QS Rating System

El máximo puntaje de 5 estrellas en Empleabilidad, Enseñanza en línea, Responsabilidad Social e Inclusión en QS Rating System.

4 estrellas de Huella de Carbono por el Ministerio de Ambiente, siendo la única universidad Carbono Neutro 2024.

Da el siguiente paso

Tu desarrollo profesional comienza hoy. Matricúlate aquí: https://educacioncontinua.upn.edu.pe/

