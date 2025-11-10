HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Educación

Potencia tu perfil profesional HOY: cursos cortos con docentes internacionales para impulsar tu carrera

Certifícate con UPN y aprende de especialistas internacionales con calidad académica y enfoque global.

Al finalizar, recibirás una certificación oficial de UPN acreditará tus conocimientos. Fuente: Difusión.
Al finalizar, recibirás una certificación oficial de UPN acreditará tus conocimientos. Fuente: Difusión.

En un entorno laboral en constante cambio y competitivo, la actualización profesional ya no es opcional: es esencial. Según la UNESCO, más del 70 % de los profesionales en América Latina busca cada año oportunidades para fortalecer sus competencias frente a los avances tecnológicos.

Pensando en esta necesidad, la Universidad Privada del Norte (UPN) presenta su nueva oferta de cursos cortos con docentes internacionales, una propuesta que combina calidad académica, enfoque global y aplicación práctica al contexto local.

Calidad docente que impulsa el crecimiento profesional

Cada curso está dirigido por especialistas internacionales con sólida trayectoria académica y experiencia en el campo profesional. Su visión global y su enfoque práctico te permitirán adquirir conocimientos que marcan la diferencia en el mercado laboral.

Nuestros cursos cortos se enfocan en temas clave como:

  • Legislación laboral moderna.
  • Gestión aduanera y comercio exterior.
  • Prompt IA aplicada al marketing digital

Y más áreas clave para tu desarrollo profesional.

Al finalizar cada curso, obtendrás una certificación oficial de UPN, un respaldo que fortalece tu empleabilidad y acredita tus nuevos conocimientos ante empleadores nacionales e internacionales.

Garantiza la calidad académica y enfoque práctico para la formación de líderes en diversas áreas clave. Fuente: Difusión.

Garantiza la calidad académica y enfoque práctico para la formación de líderes en diversas áreas clave. Fuente: Difusión.

Una oportunidad al alcance de todos

Capacitarte junto a docentes de distintas partes del mundo es una experiencia que amplía horizontes y fomenta nuevas formas de pensar, crear e innovar.

Con los cursos cortos UPN, tendrás la oportunidad de:

  • Conectar con especialistas de reconocimiento internacional.
  • Intercambiar experiencias profesionales con una perspectiva global.
  • Comprender los desafíos actuales del mercado con una mirada más amplia y actualizada.

31 años formando lideres para el mundo

Con más de tres décadas de trayectoria, UPN reafirma su compromiso con una educación moderna, inclusiva y conectada con el mundo.

La universidad cuenta con:

  • Reacreditación internacional por IAC CINDA hasta 2029.
  • 4 estrellas a nivel institucional en QS Rating System
  • El máximo puntaje de 5 estrellas en Empleabilidad, Enseñanza en línea, Responsabilidad Social e Inclusión en QS Rating System.
  • 4 estrellas de Huella de Carbono por el Ministerio de Ambiente, siendo la única universidad Carbono Neutro 2024.

Da el siguiente paso

Tu desarrollo profesional comienza hoy. Matricúlate aquí: https://educacioncontinua.upn.edu.pe/

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
La población de este país de Sudamérica tiene el mayor porcentaje de títulos universitarios, según OCDE: no es Perú

La población de este país de Sudamérica tiene el mayor porcentaje de títulos universitarios, según OCDE: no es Perú

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Colegio emblemático es demolido en Puente Piedra y será reconstruido tras 50 años de uso

Colegio emblemático es demolido en Puente Piedra y será reconstruido tras 50 años de uso

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

LEER MÁS
Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

LEER MÁS
Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

LEER MÁS
Técnicas de aprendizaje que realmente funcionan para mejorar la educación en el Perú: guía para padres y docentes

Técnicas de aprendizaje que realmente funcionan para mejorar la educación en el Perú: guía para padres y docentes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Educación

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025