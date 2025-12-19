HOYSuscripcion LR Focus

Educación

Educación Continua para profesionales: potencia las habilidades que necesita el mercado

Accede a la Educación Continua de EPG de la UPC y potencia tu perfil profesional con programas prácticos, flexibles y actualizados.

La actualización profesional se convierte en una necesidad ante un mercado laboral en constante cambio. Fuente: Difusión.
La actualización profesional se convierte en una necesidad ante un mercado laboral en constante cambio. Fuente: Difusión.

La actualización profesional que exige el mercado está aquí. Mirar hacia el futuro significa aprender, adquirir nuevas herramientas y formar habilidades para mantenerse competitivo en un entorno laboral que cambia rápidamente. De acuerdo con la OECD, cuando a la educación se suman habilidades prácticas, la probabilidad de empleo mejora aún más. Por eso, actualizarse de forma continua es decisivo para responder a las nuevas exigencias del mercado.

Para impulsar este crecimiento, la Educación Continua de EPG de UPC presenta su Portafolio 2026 diseñado para profesionales que se encuentren interesados en la actualización profesional, el reskilling y el upskilling. Los programas y cursos especializados abarcan áreas desde negocios, tecnología, gestión pública, marketing, finanzas, comunicaciones, recursos humanos, salud, veterinaria; entre otros.

Tu próxima etapa profesional inicia con el Portafolio 2026

Los programas ofrecen contenidos actualizados, relevantes y alineados a las tendencias del mercado, dictados por practitioners con experiencia directa en el sector.

La formación continua fortalece habilidades blandas, estratégicas y transversales claves para el crecimiento profesional. Su formato flexible y su enfoque aplicado permiten avanzar en el aprendizaje sin interrumpir las responsabilidades laborales diarias.

La Campaña Preventa 2026 brinda acceso anticipado a programas académicos con descuentos exclusivos. Fuente: Difusión.

La Campaña Preventa 2026 brinda acceso anticipado a programas académicos con descuentos exclusivos. Fuente: Difusión.

Lo que trae la campaña de preventa 2026

Con el objetivo de facilitar la planificación profesional, la Campaña Preventa 2026 ofrece acceso anticipado al Portafolio de Programas, Certificaciones y Cursos 2026. Con beneficios y descuentos exclusivos, esta campaña es la oportunidad ideal para fortalecer tus competencias y planificar tu crecimiento profesional. Además, al finalizar cada curso, recibirás el respaldo y reconocimiento de la institución.

Potenciar tus habilidades y fortalecer tu perfil hoy es la que impulsará tu futuro profesional. La Escuela de Postgrado de la UPC ofrece programas prácticos, actualizados y flexibles, pensados para que los profesionales se mantengan vigentes, competitivos y preparados para los retos del mercado.

Conoce la oferta académica completa en https://educacioncontinua.upc.edu.pe/

[CONTENIDO PATROCINADO]

