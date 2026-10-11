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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 11 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar hoy, domingo 11 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 11 de octubre
Precio del dólar hoy en Perú, domingo 11 de octubreComposición LR
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El precio del dólar hoy, domingo 11 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,420 para la compra y S/3,450 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores presentados por las entidades oficiales respectivas.

Precio del dólar hoy, 10 de octubre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

14:44
10/10/2026

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio representa el valor de una moneda frente a otra. En el Perú, esta referencia permite conocer cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense o cuántos soles se reciben al venderlo.

14:17
10/10/2026

¿Cuál es la función del BCRP frente al dólar?

El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado cambiario para reducir fluctuaciones bruscas del dólar. Estas operaciones buscan moderar episodios de volatilidad, sin establecer un precio fijo para la moneda estadounidense.

13:38
10/10/2026

¿Por qué existen diferentes precios del dólar?

El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.

12:21
10/10/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.

 

11:23
10/10/2026

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Somos un país muy dependiente de tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, enfatizó, Jorge Luis Ojeda.  Por ejemplo el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.

10:35
10/10/2026

Precio del dólar en las principales casas de cambio en Perú

Revisa el precio de la compra y venta del billete verde en las principales casas de cambio, según la página cuantoestaeldolar.pe

Tipo de cambio del dólar en Perú hoy 10 de octubre. Foto: cuantoestaeldolar.pe

09:21
10/10/2026

¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?

El término "coco" se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Whashington, cuyo nombre en español es Jorge y, a estas personas se les llama "coco". 

08:25
10/10/2026

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

07:35
10/10/2026

¿Para qué se utiliza el tipo de cambio de la Sunat?

El tipo de cambio publicado por la Sunat se utiliza como referencia en determinadas operaciones tributarias y contables que involucran moneda extranjera. Este valor puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas.

07:35
10/10/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 10 de octubre?

- Compra: S/3,450

- Venta: S/3,457

07:34
10/10/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 10 de octubre

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4440, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 11 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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