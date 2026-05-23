Precio del dólar hoy sábado 23 de mayo de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Google, el conocido buscador web, presenta un error en la actualización del tipo de cambio. Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 23 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,430 la venta.
Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 23 de mayo
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,579
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Precio del dólar hoy, 23 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 23 de mayo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,420, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.