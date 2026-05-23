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Dolar

Precio del dólar hoy sábado 23 de mayo de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Google, el conocido buscador web, presenta un error en la actualización del tipo de cambio. Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria.

El 23 de mayo, el precio del dólar en Perú muestra diversas cotizaciones. En el mercado paralelo, se fija en S/3,410 para la compra y S/3,430 para la venta.
El 23 de mayo, el precio del dólar en Perú muestra diversas cotizaciones. En el mercado paralelo, se fija en S/3,410 para la compra y S/3,430 para la venta. | Foto: Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 23 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,430 la venta.

Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 23 de mayo

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,579

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Precio del dólar hoy, 23 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:44
23/5/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 23 de mayo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,420, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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