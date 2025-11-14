Cierre del precio del dólar en Perú HOY, viernes 14 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización durante la mañana. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de noviembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,355 la compra y S/3,380 la venta.
Precio del dólar hoy, viernes 14 de noviembre en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
BCP
- Compra: S/3,3620
- Venta: S/3,3750
Interbank
- Compra: S/3,35
- Venta: S/3,4389
BBVA
- Compra: S/3,3177
- Venta: S/3,4537
Proyección del dólar en Perú durante el 2025
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lleva a cabo mensualmente la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que recopila las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno ([PBI]), tipo de cambio y tasa de interés. Los resultados de esta encuesta son fundamentales para comprender las perspectivas del mercado y se presentan en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.
Se proyecta que el tipo de cambio cierre el 2025 alrededor de S/3,75 por dólar, y que para 2026 se mantenga en un rango de entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. En 2027, se espera una ligera fluctuación con una estimación entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Además, las expectativas para los próximos 12 meses muestran una pequeña corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su pronóstico de S/3,76 en febrero a S/3,75 en marzo.
