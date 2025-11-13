HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Precio del dólar

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 13 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.


Precio del dólar en Perú HOY, jueves 13 de noviembre.
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 13 de noviembre. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 13 de noviembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,375 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de noviembre?

BCP

  • Compra: S/3,358
  • Venta: S/3,398

Interbank

  • Compra: S/3,27
  • Venta: S/3,48

BBVA

  • Compra: S/3,31
  • Venta: S/3,47

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lleva a cabo mensualmente la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que recopila las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno ([PBI]), tipo de cambio y tasa de interés. Los resultados de esta encuesta son fundamentales para comprender las perspectivas del mercado y se presentan en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Se proyecta que el tipo de cambio cierre el 2025 alrededor de S/3,75 por dólar, y que para 2026 se mantenga en un rango de entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. En 2027, se espera una ligera fluctuación con una estimación entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Además, las expectativas para los próximos 12 meses muestran una pequeña corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su pronóstico de S/3,76 en febrero a S/3,75 en marzo.

Composición LR.

Composición LR.

Notas relacionadas
Así cerró el dólar en Perú el lunes 10 de noviembre: compra y venta del tipo de cambio

Así cerró el dólar en Perú el lunes 10 de noviembre: compra y venta del tipo de cambio

LEER MÁS
Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar: ¿caída del tipo de cambio podría bajar los precios de la canasta básica y la inflación en Perú este 2025?

Precio del dólar: ¿caída del tipo de cambio podría bajar los precios de la canasta básica y la inflación en Perú este 2025?

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025