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Notas de Prensa

Entel y KFC se unen para ofrecer beneficios exclusivos durante todo el año

·         Todos los clientes Entel podrán acceder a un beneficio 2x1 en el combo Power Krunch de KFC.

·         La alianza busca entregar beneficios relevantes para los consumidores peruanos.

Entel y KFC han unido fuerzas para ofrecer promociones exclusivas a sus clientes durante todo el año, incluyendo el combo 'Power Krunch' a precio especial. Fuente: difusión.
Entel y KFC han unido fuerzas para ofrecer promociones exclusivas a sus clientes durante todo el año, incluyendo el combo 'Power Krunch' a precio especial. Fuente: difusión.
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Entel y KFC anunciaron una alianza para ofrecer promociones exclusivas durante todo el año, que busca entregar beneficios de valor para todos sus clientes.

Gracias a esta colaboración, los clientes Entel podrán llevarse 2 combos ‘Power Krunch’ de KFC por el precio de uno. Este combo está diseñado exclusivamente para este beneficio y está compuesto por 2 piezas de pollo, 2 nuggets y 1 papa regular. Los códigos podrán solicitarse a través de la aplicación Mi Entel Perú.

La iniciativa reúne la propuesta de beneficios de Entel con una de las marcas de comida rápida más queridas por los peruanos, para ofrecer una experiencia pensada en disfrutar y compartir.

“Las mejores alianzas son las que logran conectar con las personas desde momentos reales y cotidianos. Junto a KFC encontramos una forma de unir dos marcas muy presentes en la vida de los peruanos para crear una propuesta cercana y pensada en disfrutar más”, señaló Francesca Goytizolo, gerente de marketing de Entel.

Actualmente, Entel cuenta con una plataforma de beneficios que incluye promociones durante todo el año y descuentos en entretenimiento y comida. En esa línea, la incorporación de KFC fortalece la categoría food con una propuesta desarrollada especialmente para esta colaboración.

“Para KFC, esta alianza representa una oportunidad para seguir conectando con los consumidores desde ocasiones reales de disfrute, con una propuesta que combina conveniencia, sabor y cercanía. Nos entusiasma sumar a Entel como aliado para crear experiencias que respondan a lo que hoy buscan las personas: beneficios prácticos de usar, relevantes y presentes en su día a día”, señaló Héctor Beltrán, Gerente de Marca de KFC en Perú.

Con esta propuesta conjunta, Entel y KFC reafirman su compromiso de poner a sus clientes en el centro, a través de propuestas relevantes y beneficios pensados para acompañarlas en su día a día.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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