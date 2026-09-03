Presupuesto 2027: personal y pensiones concentrarán el 42% de los S/266.506 millones

El proyecto fija un límite de endeudamiento externo de US$2.800 millones e interno de S/19.183 millones para 2027. | Composición LR/Andina

El proyecto fija un límite de endeudamiento externo de US$2.800 millones e interno de S/19.183 millones para 2027. | Composición LR/Andina

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Ante el Pleno del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sustentó este jueves el proyecto de presupuesto público para 2027, que asciende a S/266.506 millones. La propuesta contempla que alrededor de S/112.000 millones se destinen a personal y pensiones, equivalente al 42% del presupuesto total, mientras que el gasto de capital alcanzaría S/57.143 millones.

La estructura planteada para el próximo año comprende S/178.142 millones de gasto corriente, S/57.143 millones de gasto de capital y S/31.221 millones para el servicio de la deuda. El monto global representa un crecimiento de 3,5% frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026.

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Durante su exposición, Cuba señaló que la propuesta busca asegurar el funcionamiento de las entidades públicas, garantizar la continuidad de las inversiones que ya están en ejecución y orientar recursos hacia los sectores considerados prioritarios.

Educación y salud concentran las mayores asignaciones

Entre las principales partidas expuestas por el titular del MEF figuran S/49.000 millones para educación y S/32.000 millones para salud. Les siguen planificación y gestión, con S/27.000 millones; transporte, con S/26.014 millones; previsión social, con S/15.000 millones; y orden público y seguridad, con S/15.338 millones.

En transporte, el presupuesto incluye recursos para la ejecución, operación y mantenimiento de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, por alrededor de S/1.944 millones, además de S/436 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

La asignación conjunta para educación, cultura y deporte llega a S/52.198 millones. De este monto, S/31.452 millones están vinculados al pago de personal activo, trabajadores CAS y personal pedagógico del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales y locales.

Cuba también detalló recursos para otros sectores. Vivienda y saneamiento, así como agricultura, recibirían S/6.000 millones cada uno; ambiente, S/4.000 millones; cultura y deporte, S/3.000 millones; mientras que comercio y turismo, energía y minería y relaciones exteriores tendrían alrededor de S/1.000 millones cada uno.

Seguridad y El Niño entre las prioridades

La seguridad y la atención de posibles impactos del fenómeno El Niño forman parte de las prioridades planteadas para 2027. El proyecto considera S/2.500 millones para atender este evento climático, según lo expuesto por Cuba ante el Parlamento.

El ministro también mencionó una propuesta de decreto de urgencia vinculada con la modalidad de obras por impuestos, con la que se buscaría facilitar la participación privada en intervenciones relacionadas con los efectos de El Niño.

En cuanto a los incrementos previstos, transporte concentra uno de los mayores aumentos, con S/3.689 millones adicionales. Protección social tendría S/1.800 millones más, de los cuales S/1.700 millones corresponderían a Pensión 65.

Defensa recibiría S/1.812 millones adicionales; justicia, S/884 millones; salud, S/848 millones; educación, cultura y deporte, S/696 millones; y orden público, S/368 millones.

Para defensa se han considerado S/8.993 millones, de los cuales S/4.691 millones corresponden a remuneraciones del personal militar. En orden público y seguridad, la asignación asciende a S/15.338 millones, incluidos S/10.276 millones para remuneraciones.

El reto de elevar los ingresos fiscales

Más allá de la distribución del gasto, Cuba planteó durante su presentación la necesidad de incrementar los ingresos del Estado. El ministro sostuvo que el Gobierno busca reducir la evasión tributaria en dos puntos porcentuales, medida que, según su estimación, podría generar unos S/20.000 millones adicionales.

Como parte de su argumento, señaló que de los aproximadamente 18 millones de trabajadores que existen en el país, solo 1,5 millones pagan impuesto a la renta.

El planteamiento adquiere relevancia en un escenario en el que el presupuesto debe compatibilizar mayores recursos con el proceso de consolidación fiscal. El Banco Central de Reserva proyectó que el déficit fiscal se ubicaría en 1,4% del PBI en 2027, frente al 1,8% previsto para 2026.

Por ello, el resultado fiscal dependerá no solo del monto aprobado por el Congreso, sino también de la capacidad del Estado para incrementar sus ingresos y ejecutar el gasto previsto sin generar presiones adicionales sobre las cuentas públicas.

¿Cuánto prevé endeudarse el Estado?

El proyecto establece para 2027 un límite de endeudamiento externo de US$2.800 millones y un techo de endeudamiento interno de S/19.183 millones.

A ello se suman los S/31.221 millones previstos para el servicio de la deuda. Esta partida, junto con las obligaciones en personal y pensiones, representa una parte importante de los recursos que deberán ser cubiertos antes de ampliar otros componentes del gasto público.

La propuesta será evaluada ahora por el Congreso como parte del proceso de aprobación del presupuesto para el próximo año. La discusión parlamentaria deberá determinar si la distribución planteada permite sostener las obligaciones permanentes y, al mismo tiempo, financiar las prioridades anunciadas por el Ejecutivo en seguridad, educación, salud, infraestructura y prevención ante El Niño.