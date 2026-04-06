Es falso que en el Perú no exista promoción turística internacional, como indica el plan de gobierno de Yonhy Lescano

En el plan de gobierno del partido de Yonhy Lescano, Cooperación Popular, dentro del apartado de problemáticas identificadas, se afirma lo siguiente. “No existe promoción del Perú en turismo internacional”.

Plan de gobierno de Cooperación Popular. Foto: Cooperación Popular

Sin embargo, esta afirmación es falsa. A nivel institucional sí existen iniciativas como la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuya función es contribuir al crecimiento sostenido y descentralizado del país mediante la promoción de exportaciones, turismo, inversiones empresariales y la imagen del Perú, de acuerdo con su propia información oficial.

Este año, PromPerú cuenta con un presupuesto de S/355 millones destinado a estas actividades, según datos de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La promoción turística del Perú

En cuanto a la promoción turística, PromPerú informó que en 2025 sus campañas, tanto a nivel nacional como internacional, alcanzaron a 42 millones de personas, mientras que más de 1.950 empresarios participaron en ferias internacionales.

Asimismo, la herramienta Marca País obtuvo un reconocimiento como “Marca País del 2026” otorgado por la Country Foundation, lo que convierte al Perú en “el primer país de América Latina en recibir este galardón. Este logro histórico consolida su posicionamiento como una de las estrategias de marca país más exitosas a nivel global”, señala la nota de prensa de la entidad.

Emufec en el Cusco

La Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec) se encarga no solo de organizar eventos culturales como el Inti Raymi, sino también de impulsar la promoción turística.

Para este año, el alcalde cusqueño Luis Pantoja anunció que el lanzamiento del Inti Raymi 2027 se realizará en China; además, en 2024 este evento se presentó en Estados Unidos, específicamente en Miami, con transmisión de TVPerú.

Conclusión

En el Perú sí existen diversos programas —como PromPerú a nivel nacional y Emufec en el ámbito local— que promueven activamente el turismo internacional. Incluso, este año el país obtuvo un reconocimiento internacional por su marca país, siendo el primero en Latinoamérica en lograrlo. Por ello, PerúCheck considera falsa la afirmación incluida en el plan de gobierno de Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, sobre una supuesta falta de promoción turística internacional.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.