Peruanos viajan más a Brasil: flujo turístico alcanza récord tras crecer 20,59% entre enero y mayo

Brasil recibió cerca de 90 mil turistas peruanos en los primeros cinco meses de 2026. | Difusión

Brasil recibió cerca de 90 mil turistas peruanos en los primeros cinco meses de 2026. | Difusión

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El interés de los peruanos por viajar a Brasil continúa en ascenso. En los primeros cinco meses del 2026, un total de 89.657 turistas peruanos ingresaron al país vecino, lo que representa un crecimiento de 20,59% respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor resultado registrado para esos meses desde que existen estadísticas.

Los datos fueron difundidos por la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), que destacó a Perú como uno de los mercados latinoamericanos con mayor dinamismo para el turismo receptivo brasileño.

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Solo en mayo, Brasil recibió 14.854 visitantes peruanos, cifra que significó un incremento de 12,62% frente al mismo mes de 2025 y que también constituye el mejor registro histórico para ese mes.

Perú suma cerca de 90.000 visitantes y refuerza su aumento de viajes al extranjero

El aumento del flujo turístico responde a una combinación de factores, entre ellos la mayor conectividad aérea entre ambos países, la cercanía geográfica y una oferta turística cada vez más diversa para los viajeros peruanos.

Entre los destinos más visitados destacan São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina y Paraná, ciudades y estados que concentran atractivos vinculados al turismo urbano, playas, naturaleza, gastronomía, compras, eventos y viajes de negocios.

Para Bruno Reis, presidente de Embratur, los resultados muestran que la estrategia de promoción internacional está dando resultados sostenidos.

"Estamos manteniendo un flujo de visitantes internacionales equivalente al récord histórico del año pasado, ahora acompañado por indicadores más calificados, como un mayor tiempo de permanencia y una presencia más distribuida por el territorio nacional", señaló.

El directivo añadió que este crecimiento responde al trabajo conjunto entre autoridades nacionales, gobiernos regionales, municipios y empresas del sector turístico para fortalecer la imagen de Brasil como destino internacional.

América Latina impulsa el turismo hacia Brasil con un récord en transporte aéreo

El crecimiento de los viajeros peruanos forma parte de una tendencia regional. Entre enero y mayo de 2026, 1.836.513 turistas latinoamericanos llegaron a Brasil por vía aérea, un incremento de 16,93% respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor resultado histórico para esos meses.

En términos generales, Brasil recibió 3.338.502 visitantes provenientes de América Latina, alcanzando el segundo mejor registro de su historia para el periodo.

Dentro de la región, América del Sur también mostró un desempeño destacado. El ingreso de turistas sudamericanos por vía aérea llegó a 1.742.980 personas, con un crecimiento de 16,32%, mientras que el total de visitantes de la subregión alcanzó los 3.238.616 viajeros, el segundo mejor resultado histórico.

Además, Brasil cerró mayo de 2026 con casi medio millón de turistas internacionales, un aumento de 5,4% frente al mismo mes del año pasado, consolidando el mejor mayo para el turismo receptivo desde que existen registros.

Embratur indicó que continuará reforzando su presencia en Perú mediante campañas de promoción, alianzas con operadores turísticos, acciones con medios especializados y estrategias para ampliar la visibilidad de los destinos brasileños. La entidad considera que la combinación de conectividad, cercanía y variedad de experiencias seguirá impulsando el interés de los viajeros peruanos por visitar el país.