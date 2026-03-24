Proyecto Majes Siguas II se incorpora al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 y sumará 38.000 hectáreas agrícolas
La inclusión de esta obra en la cartera nacional busca impulsar su ejecución y potenciar el desarrollo agroexportador en el sur del país, ampliar la frontera agrícola y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en la región.
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La reactivación del proyecto Majes Siguas II vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional tras su incorporación al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión ha sido destacada por el Gobierno Regional de Arequipa como un paso clave para destrabar una de las iniciativas más emblemáticas del sur del país, postergada durante años por problemas técnicos y contractuales.
La inclusión de este megaobra responde a las gestiones lideradas por el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez, quien ha buscado posicionar a la región entre las prioridades del Ejecutivo en materia de inversión pública. En ese marco, la medida es vista como un respaldo político y técnico que podría acelerar su viabilidad y su ejecución.
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¿Cómo funcionará el proyecto Majes Siguas II?
La Autoridad Autónoma de Majes, entidad encargada del financiamiento y la ejecución del proyecto Majes Siguas II, resaltó el anuncio como una oportunidad concreta para retomar su impulso. Esta iniciativa contempla la habilitación de más de 38.000 hectáreas de nuevas tierras agrícolas, con un impacto directo en el desarrollo de la agroindustria, la generación de empleo y la dinamización económica de la región.
El gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazu García, señaló que la incorporación de la obra en el plan nacional marca un punto de inflexión. Según indicó, este avance no solo fortalece las expectativas de desarrollo para Arequipa, sino que abre nuevas oportunidades para miles de familias que dependen del crecimiento del sector agrícola.
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Asimismo, subrayó que este escenario exige un mayor nivel de compromiso institucional para convertir esta decisión en resultados concretos. En su opinión, el reto será articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para garantizar que el proyecto avance sin nuevos retrasos.
La importancia de este megaproyecto que impulsará el desarrollo económico de la región
Majes Siguas II ha sido considerado durante años un eje estratégico para el sur peruano debido a su potencial para atraer inversiones, mejorar la competitividad regional y promover un crecimiento sostenible. Su presencia en el Plan Nacional de Infraestructura refuerza esta visión y plantea un nuevo horizonte para una obra que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para el desarrollo del Perú.