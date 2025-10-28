¿Quién es Gerardo López Gonzalez, el nuevo viceministro de Economía?
Gerardo Arturo López Gonzales fue designado como nuevo viceministro de Economía por Resolución Suprema N° 038-2025-EF.
- Javier Eduardo Franco es nuevo jefe de SUNAT: el sexto en dos años
- Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo
Así como en la SUNAT, desde hace días en el Ministerio de Economía también se percibe la tensión. Se comenta, según informaron a este diario, que el viceministro Erick Lahura, recién retornado de misiones ante el FMI y el Banco Mundial junto al presidente del BCR, Julio Velarde, enfrantaba presiones similares en su entorno. Todo ello habría motivado su renuncia, presentada el viernes, ante el MEF.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Un día después, mediante resolución ministerial, se confirmó su salida y se encargó su exdespacho al viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, Lahura asumió el viciministerio de Economía en mayo, tras la renuncia a ese cargo de Denisse Miralles, actual titular del MEF.
TE RECOMENDAMOS
POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Hoy, bajo la Resolución Suprema N° 038-2025-EF, designaron a Gerardo Arturo López Gonzales en el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.
Perfíl de Gerardo López Gonzales
Gerardo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Posee además estudios de posgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.
Entre marzo y octubre de 2024 se desempeñó como jefe de la SUNAT, tras una trayectoria de 19 años en la entidad recaudadora, donde ocupó diversos cargos directivos, entre ellos jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente Nacional de Gestión de Procesos.
Asimismo, ha representado a la SUNAT en foros internacionales sobre auditoría tributaria, tributación digital, gestión de riesgos de cumplimiento e imposición al valor agregado.