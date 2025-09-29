Bandera del Perú con la frase "FUERA DINA" no fue desplegada en las protestas de la Generación Z

LO FALSO:

¡La Generación Z se hace sentir! Durante la movilización en el Centro de Lima, desplegaron una bandera peruana con la frase "FUERA DINA C**".

LO VERDADERO:

La bandera fue colocada sobre una fotografía de otra protesta con programas digitales.

La fotografía original no muestra una bandera peruana con dicho lema y corresponde al 21 de marzo de 2025, momento de las protestas contra la inseguridad.

Luego de varias fricciones políticas y sociales que el gobierno actual de Dina Boluarte y el Congreso ejerció sobre la ciudadanía peruana al inicio del 2022, a través de varios colectivos se convocó a marchas masivas de la 'Generación Z' en el Centro de Lima los días 20, 21, 27 y 28 de septiembre para protestar contra las leyes pro crimen organizado, la reforma de la AFP, el aumento de las extorsiones y las medidas que vulneran los derechos humanos.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales una fotografía que supuestamente muestra una bandera del Perú desplegada a lo largo de la avenida Abancay por los manifestantes de la 'Generación Z' con la frase "Fuera Dina C***". No obstante, se trata de una imagen editada de otra protesta del 2025.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 24.000 'me gusta', 2.400 comentarios y fue 5.100 veces compartidos a otras plataformas por distintos usuarios.

Bandera fue colocada con herramientas digitales y no es actual

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a una sección del bulo, encontramos la misma imagen, pero sin la bandera larga con la frase "FUERA DINA C**" desplegada por toda la avenida. Se trata de una fotografía obtenida de la marcha contra la inseguridad realizada el 21 de marzo de 2025, encabezada por empresarios y transportistas.

También encontramos un video de la misma fecha que muestra como se desarrolló la protestas bajo el mismo ángulo de visión. En ambas se aprecia el cordón policial que protege una institución pública del estado, mientras que los ciudadanos protestantes abarcan la avenida Abancay en el Centro de Lima.

Sobre la bandera peruana con el lema "FUERA DINA C**", se observa sombreados en las zonas superficiales que corresponden a una imagen colocada sobre la fotografía original; es decir, que crearon dicho elemento en un programa de herramienta digital.

Conclusión

La imagen original no muestra una bandera del Perú desplegada a lo largo de la manifestación con el lema "FUERA DINA C**". En realidad, corresponde a la protesta contra la inseguridad ciudadana de marzo de 2025, impulsado por pequeños empresarios y transportistas. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

