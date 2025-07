Descubre el distrito más barato de Lima para alquilar: precios 50% más bajos que el promedio de la ciudad

Muchas veces, las personas buscan independizarse o mudarse a un departamento que se ajuste a su bolsillo. Según el último reporte de Urbana de 2025, hay un distrito del cono norte que cuenta con alquileres de departamentos de tres habitaciones, un estacionamiento y una superficie de 100 m², con un costo no mayor a S/ 1.653.

En Lima, el alquiler de departamentos ha crecido un 4,3% en el último trimestre de 2025, lo que muestra un pequeño aumento de la inflación, de 1,3%, y un incremento real del 3,0%. Este distrito tiene un costo de vida no tan alto, pero cuenta con centros comerciales, supermercados y todo tipo de lugares, entre otros, que puedes disfrutar si estás solo, en pareja o en familia.

El distrito más barato de Lima para alquilar

El distrito del que hablamos es Los Olivos. Este distrito cuenta con un bajo costo promedio, ya que, a diferencia de otros lugares cuyos alquileres llegan a ser de S/ 3.204, aquí el precio puede reducirse hasta un 50%, con un alquiler promedio de S/ 1.517. Aunque estos departamentos no cuentan con una gran fachada, tienen lo esencial para vivir. Además, es una zona donde hay mucha competencia en el alquiler, lo que mantiene los precios bajos.

Por otro lado, San Isidro Financiero fue considerado el distrito con el costo más alto, con alquileres que alcanzan los S/ 4.572 mensuales. En segundo lugar se encuentra Barranco, con S/ 4.222 al mes; le sigue San Isidro, con S/ 3.888 al mes; tercero, Miraflores, con S/ 3.615 mensuales; y en cuarto puesto está Lince, con alquileres que llegan a S/ 3.578 al mes.

¿Es mejor comprar un departamento o alquilar?

Muchas personas se hacen este tipo de preguntas pensando en el futuro, pero hay diversos factores a considerar. Si estás pensando en comprar un departamento, es un compromiso económico, ya que se requiere un pago inicial y, muchas veces, tendrás que encargarte del mantenimiento y hacer refacciones. Sin embargo, es conveniente si piensas vivir muchos años en el lugar, y si en el futuro decides venderlo, el costo de la propiedad podría aumentar.

Por otro lado, alquilar es más sencillo, ya que solo pagarás mensualmente y no tendrás que preocuparte por la depreciación del inmueble. No obstante, estás sometido a las decisiones de los dueños, y tal vez ellos decidan no renovar el contrato.