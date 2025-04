Conoce la fórmula que usó Trump para calcular los “aranceles recíprocos”

El presidente Donald Trump ha anunciado una nueva estructura de aranceles recíprocos que elevará la tasa promedio ponderada de aranceles impuesta por EE.UU. al 29%, la más alta en más de un siglo, según cálculos de Evercore ISI. La medida, que entrará en vigor el 9 de abril, busca reducir los déficits comerciales bilaterales mediante un sistema de tarifas basado en la relación de cada país con EE.UU.

La metodología utilizada para determinar estos aranceles se basa en una fórmula sencilla que toma el superávit comercial de cada nación con EE.UU. y lo divide entre sus exportaciones totales. Factores como la elasticidad de la demanda de importaciones y la elasticidad de los precios de importación fueron considerados, aunque terminaron cancelándose entre sí. Tras obtener el resultado, Trump decidió reducirlo a la mitad para fijar la tasa final.

Sin embargo, no todos los países verán incrementos arancelarios. Aquellos que, según la fórmula, deberían tener tasas negativas, no recibirán reducciones. En cambio, se ha establecido un arancel base del 10% para las naciones que no estén sujetas a tasas adicionales derivadas del cálculo.

El gobierno de Trump ha defendido esta estrategia como una política de reciprocidad comercial, aunque en un comunicado, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) reconoció que alcanzar una reciprocidad exacta “es complejo, si no imposible”. No obstante, argumentó que los efectos pueden aproximarse estableciendo aranceles que lleven los déficits comerciales a cero.

Este nuevo enfoque refuerza la postura de Trump sobre los déficits comerciales, a los que ha considerado por años como una señal de que EE.UU. ha sido perjudicado en el comercio internacional. De mantenerse, la medida podría provocar un cambio significativo en el sistema comercial global.

Fórmula de los aranceles

Fórmula de los aranceles de Trump. Foto: Bloomberg.

Imagina que queremos medir qué tan grande es el superávit comercial de un país en relación con sus exportaciones. Para hacerlo, usamos una fórmula sencilla:

Superávit comercial: es la diferencia entre lo que un país exporta (vende al extranjero) y lo que importa (compra del extranjero). Dividimos ese superávit entre las exportaciones totales: esto nos dice qué tan importante es el superávit en comparación con todo lo que el país vende afuera.

Además, hay dos factores que afectan los precios de las importaciones:

Elasticidad de la demanda de importaciones (ε): representa qué tanto cambian las importaciones cuando varían los precios. Se fijó en 4 (es decir, una variación fuerte).

Elasticidad de los precios de importación (φ): representa cómo cambian los precios de las importaciones. Se fijó en 0.25 (una variación pequeña).

Al estar ajustadas de esta manera, estas dos elasticidades se anulan entre sí, por lo que su impacto en la fórmula desaparece.